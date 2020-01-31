Computador com pornografia é apreendido no Conselho Tutelar de Rio Bananal

Uma denúncia levou a Polícia Civil até a sede do Conselho Tutelar de Rio Bananal, na região Norte do Espírito Santo, nesta quinta-feira (30). A ação foi realizada para cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça.
De acordo com a Polícia Civil, um computador foi apreendido durante a ação. Segundo as investigações, o equipamento estaria sendo usado para armazenar material pornográfico e acessar sites de conteúdo adulto. Nesta fase das investigações, ninguém foi preso.
A direção do Conselho Tutelar de Rio Bananal disse apenas que, como o processo tramita em segredo de Justiça, o órgão não vai se pronunciar sobre a apreensão. O caso continuará sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Rio Bananal.