Homem tenta colocar fogo no Conselho Tutelar de Santa Teresa

Um homem, ainda não identificado, foi preso na tarde desta segunda-feira (2), após ameaçar atear fogo nas conselheiras e também na sede do Conselho Tutelar de Santa Teresa, no Noroeste do Estado. Por conta da confusão, a Polícia Militar foi acionada e esteve no local.
Em nota, a prefeitura de Santa Teresa confirmou o registro e disse que o caso está sendo tratado de forma sigilosa pela autoridade policial. Segundo a nota, o suspeito entrou na unidade portando um galão com gasolina ameaçando atear fogo nas conselheiras e também no estabelecimento. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
Questionada, a Polícia Militar não deu detalhes sobre a ocorrência. Já a Polícia Civil informou, por meio de nota, que a ocorrência ainda está sendo confeccionada e será entregue no plantão da Delegacia Regional de Aracruz, que atende as ocorrências de Santa Teresa.