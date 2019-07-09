Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Investigação

Conselho Tutelar é acionado após morte de bebê em Rio Bananal

Há a suspeita de que criança tenha se engasgado. Exame no Serviço Médico Legal vai apontar a causa da morte
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

08 jul 2019 às 23:11

Publicado em 08 de Julho de 2019 às 23:11

Hospital de Rio Bananal Crédito: Loreta Fagionato
Um bebê de apenas cinco meses morreu na tarde desta segunda-feira (8), em Rio Bananal, na Região Norte do Estado. A criança chegou a ser levada para o Hospital e Maternidade Alfredo Pinto Sant’Ana, que fica no Centro da cidade, mas já estava sem vida. A causa da morte ainda não foi identificada.
O vice-prefeito e atual secretário de saúde de Rio Bananal, Edivaldo Fabris estava, coincidentemente, no hospital municipal quando tudo aconteceu. “O que eu sei é o que a irmã, que chegou com a criança, disse. Ela teria deixado o bebê sozinho para ir no supermercado e, quando voltou, ele estava de bruços, sem conseguir respirar”, contou.
Um médico teria tentado reanimar a criança, sem sucesso. “Depois, o hospital acionou o Conselho Tutelar, já que quem cuidava do bebê era uma adolescente, também menor de idade. Os pais, aparentemente, são de fora e estão aqui na cidade para trabalhar na colheita do café”, explicou.
De acordo com informações passadas pelo Conselho Tutelar à TV Gazeta Norte, os pais são de Viana, na Grande Vitória, e ficaram muito abalados com a morte do filho. O órgão também disse que seguirá acompanhando o caso e que a suspeita do hospital é que a criança tenha se engasgado com o próprio vômito.
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o corpo da criança foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, onde passará por um exame cadavérico que apontará a causa da morte. Como não houve acionamento da Delegacia de Rio Bananal, a abertura de uma investigação, por ora, depende do futuro resultado.
O Gazeta Online tentou contato com o Hospital e Maternidade Alfredo Pinto Sant’Ana, mas as ligações não foram atendidas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

crianca Rio Bananal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Petróleo despenca após anúncio de cessar-fogo entre EUA e Irã: como isso afeta o Brasil
Imagem de destaque
Acidente na Vila Rubim congestiona trânsito em Cariacica e Vila Velha
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o cessar-fogo de duas semanas entre EUA e Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados