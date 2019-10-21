trecho da BR 101 na Serra Crédito: Vitor Jubini

Momentos de terror foram vividos por duas pessoas que foram feitas reféns durante um assalto a um veículo, na noite deste domingo (20). As vítimas, que não tiveram a idade revelada pela polícia, foram abordadas quando estavam no bairro Planalto, em Linhares, na região Norte do Estado.

Your browser does not support the audio element. Bandidos fazem reféns viajarem mais de 130 km sob mira de arma no ES

De acordo com a Polícia Militar, após abordar o veículo, os criminosos assumiram a direção e seguiram pela BR 101 por mais de 130 km. Durante todo o momento os assaltantes fizeram ameaças de morte aos reféns, sob a mira de arma, até libertarem as vítimas na Rodovia do Contorno, no município da Serra, na Grande Vitória. Todo o trajeto durou mais de duas horas.

Livres, eles foram até um posto de combustível no bairro André Carloni onde pediram socorro. Uma viatura da Polícia Militar foi acionada e levou as vítimas até a Delegacia Regional da Serra, onde a ocorrência foi registrada. Ainda segundo a Polícia Militar, nenhum suspeito foi localizado. O carro das vítimas também não foi encontrado até o momento.