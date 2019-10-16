Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Suspeito estava transtornado

Armado com faca, pai faz bebê de 3 meses refém em Nova Venécia

Segundo a PM, o suspeito de 25 anos tem problemas mentais. Após um surto durante a madrugada desta terça-feira (15), ele ameaçou a filha com uma faca. A negociação para o acusado liberar a criança demorou mais de uma hora

Publicado em 16 de Outubro de 2019 às 10:03

Loreta Fagionato

Loreta Fagionato

Publicado em 

16 out 2019 às 10:03
Viatura da Polícia Militar Crédito: Fernando Madeira
Armado com faca, pai faz bebê de 3 meses refém em Nova Venécia
Uma bebê de apenas 3 meses foi ameaçada com uma faca e feita refém pelo próprio pai, de 25 anos, em Nova Venécia, Região Noroeste do Estado. O caso aconteceu na madrugada desta terça-feira (15), no bairro Aeroporto. Foi preciso mais de uma hora de negociação entre Polícia Militar e Corpo de Bombeiros para que o acusado liberasse a criança.
Segundo a PM, o suspeito tem problemas mentais. Durante um surto, por volta de 2 horas da madrugada, ele trancou a companheira e a mãe dentro de casa e foi para o meio da rua com a filha. Armado com uma faca, o jovem fez diversas ameaças contra a bebê. Transtornado e segurando a menina no colo, ele dizia que a mataria.

NEGOCIAÇÃO

Após uma intensa negociação, que durou mais de uma hora, o acusado entregou a criança aos policiais. A menina foi encaminhada para um hospital da região, onde recebeu cuidados médicos e passa bem. O suspeito também foi encaminhado para o hospital, onde foi medicado.
Em nota, o comandante do 2º Batalhão da PM, tenente-coronel Mario Marcelo Dal Col, elogiou o trabalho conjunto entre os policiais e os bombeiros. “Graças ao empenho e apoio de todas as equipes envolvidas, foi logrado êxito e a ocorrência foi conduzida da melhor maneira possível, com todos sem ferimentos graves e a criança a salvo”, afirmou.

POLÍCIA CIVIL

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil ainda não respondeu se o suspeito foi conduzido à delegacia.

Veja Também

Acusado de estuprar enteada por dois anos é preso em Nova Venécia

Duas adolescentes tentam assaltar ônibus em Nova Venécia

Bandido invade casa e estupra morador em Nova Venécia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bombeiros Nova Venécia Polícia Civil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pedras naturais do ES são atração da 1ª Bienal de Arquitetura Brasileira
Ramon Mapelli
Justiça decreta prisão de namorado de jovem que morreu em acidente na Leste-Oeste em Cariacica
Imagem de destaque
Aniversário da CBN Vitória: acompanhe programa especial Fim de Expediente no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados