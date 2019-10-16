Viatura da Polícia Militar Crédito: Fernando Madeira

Your browser does not support the audio element. Armado com faca, pai faz bebê de 3 meses refém em Nova Venécia

Segundo a PM, o suspeito tem problemas mentais. Durante um surto, por volta de 2 horas da madrugada, ele trancou a companheira e a mãe dentro de casa e foi para o meio da rua com a filha. Armado com uma faca, o jovem fez diversas ameaças contra a bebê. Transtornado e segurando a menina no colo, ele dizia que a mataria.

NEGOCIAÇÃO

Após uma intensa negociação, que durou mais de uma hora, o acusado entregou a criança aos policiais. A menina foi encaminhada para um hospital da região, onde recebeu cuidados médicos e passa bem. O suspeito também foi encaminhado para o hospital, onde foi medicado.

Em nota, o comandante do 2º Batalhão da PM, tenente-coronel Mario Marcelo Dal Col, elogiou o trabalho conjunto entre os policiais e os bombeiros. “Graças ao empenho e apoio de todas as equipes envolvidas, foi logrado êxito e a ocorrência foi conduzida da melhor maneira possível, com todos sem ferimentos graves e a criança a salvo”, afirmou.

POLÍCIA CIVIL