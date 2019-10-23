Alvo de bandidos era o namorado, diz polícia sobre morte de casal no ES

Mariana e Patrik namoravam há cerca de seis meses Crédito: Reprodução/Facebook

De acordo com a PM, a motivação do crime seria o envolvimento de Patrik no tráfico de drogas. Ele já foi preso por tentativa de homicídio e por tráfico. O rapaz já morou no Rio de Janeiro e estaria em Conceição da Barra para o domínio de algum ponto de tráfico de drogas.

O delegado Alysson Pereira, titular da Delegacia de Polícia de Conceição da Barra, falou para a TV Gazeta Norte que o crime pode ter sido cometido por rivais de Patrik.

O CRIME

O casal foi morto a tiros em uma casa da Rua Manoel Gomes de Oliveira, no bairro São José, por volta de 00h30. Ao chegar no local, os militares encontraram o portão aberto. Uma ambulância municipal foi até a residência e um enfermeiro confirmou as mortes das duas vítimas.

Patrik estava caído no chão da sala e Mariana foi encontrada no quarto dos fundos. No local do crime foram encontrados projéteis de arma de fogo, além de várias cápsulas dos calibres 22 e 380. Os corpos foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

INVESTIGAÇÕES

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso está sob investigação da Delegacia de Polícia de Conceição da Barra e, até o momento, a autoria é desconhecida. Nenhum suspeito foi detido.

ANIVERSÁRIO

Mariana completou 18 anos no último sábado (19). Em seu perfil no Facebook, a mãe da jovem chegou a fazer uma postagem para parabenizar a filha no dia do aniversário.

“Minha menina, agora mulher linda, daqui a pouco mãe. Desejo que você seja muito feliz. Às vezes que eu brigava com você sempre foi para o seu bem, minha pequena menina, minha eterna criança. Queria que fosse diferente, mas deixa o maior autor da vida escrever sua história. Te amo e sempre vou te amar. Feliz niver”, escreveu a mãe de Mariana.