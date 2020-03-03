Rio transborda e alaga casa de vice-prefeito de Alfredo Chaves

Com a forte chuva do último domingo (1), o vice-prefeito de Alfredo Chaves, Região Serrana do Espírito Santo, também teve prejuízos. Laerte José Volpani teve a residência invadida pela água do Rio Benevente, que transbordou. A casa da sogra dele também foi afetada pelo alagamento.
Nesta terça-feira (3), ele aproveitou o dia para limpar a casa da sogra, que tinha voltado para o lar depois das chuvas de janeiro e, agora, precisou novamente deixar o imóvel.
"Dessa vez a perda foi menor porque tinha menos coisas - que foram perdidas na chuva passada . É triste, mas contra a natureza não temos muito o que fazer, temos que aceitar o que vem. Limpamos a cidade e vamos limpar de novo. Está todo mundo na batalha"
Segundo o vice-prefeito, para tentar minimizar os problemas com as chuvas, o governo do Estado em parceria com o município deve realizar uma dragagem no Rio Benevente. "A informação que tenho até então é esta, mas não fico responsável por esta parte", destacou.