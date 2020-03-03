Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Chuva no ES

Rio transborda e alaga casa de vice-prefeito de Alfredo Chaves

Laerte José Volpani teve a residência invadida pela água do Rio Benevente, que transbordou; a casa da sogra dele também teve prejuízos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mar 2020 às 17:40

Publicado em 03 de Março de 2020 às 17:40

Chuva causou prejuízos em Alfredo Chaves Crédito: Vitor Jubini
Com a forte chuva do último domingo (1), o vice-prefeito de Alfredo Chaves, Região Serrana do Espírito Santo, também teve prejuízos. Laerte José Volpani teve a residência invadida pela água do Rio Benevente, que transbordou. A casa da sogra dele também foi afetada pelo alagamento.

Veja Também

Moradora de Alfredo Chaves: "A gente já está acostumada com a tragédia"

Nesta terça-feira (3), ele aproveitou o dia para limpar a casa da sogra, que tinha voltado para o lar depois das chuvas de janeiro e, agora, precisou novamente deixar o imóvel. 
"Dessa vez a perda foi menor porque tinha menos coisas - que foram perdidas na chuva passada . É triste, mas contra a natureza não temos muito o que fazer, temos que aceitar o que vem. Limpamos a cidade e vamos limpar de novo. Está todo mundo na batalha"
Laerte José Volpani - Vice-prefeito de Alfredo Chaves
Segundo o vice-prefeito, para tentar minimizar os problemas com as chuvas, o governo do Estado em parceria com o município  deve realizar uma dragagem no Rio Benevente. "A informação que tenho até então é esta, mas não fico responsável por esta parte", destacou. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Câmera corporal na farda
Casal morto por PM em Cariacica: câmeras corporais na farda continuam fazendo falta
Editais e Avisos - 16/04/2026
Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados