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Abastecimento

Moradores de bairros de Brejetuba sofrem com a falta de água há 4 dias

Morador que preferiu não se identificar afirmou à reportagem que o Centro, bairro Nobre, Sertãozinho e bairro Trabalhista estão sem água desde o dia 22 deste mês

Publicado em 26 de Dezembro de 2021 às 18:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2021 às 18:27
Moradores de bairros de Brejetuba estão sem água há pelo menos quatro dias, segundo morador relatou à reportagem de A Gazeta neste domingo (26).
De acordo com ele, que preferiu não se identificar, o Centro, bairro Nobre, Sertãozinho e bairro Trabalhista estão sem água desde o dia 22 deste mês.
Ele afirma que os moradores já entraram em contato com a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), que, segundo ele, alegou que houve problema na captação de água por conta das fortes chuvas que atingiram a região nos últimos dias.
A reportagem de A Gazeta acionou a Cesan para saber mais detalhes sobre a falta de água registrada por moradores no município e se há previsão de retomada do abastecimento, mas ainda não obteve retorno. Assim que houver resposta oficial, esta matéria será atualizada.

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