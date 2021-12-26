Moradores de bairros de Brejetuba sofrem com a falta de água há 4 dias

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De acordo com ele, que preferiu não se identificar, o Centro, bairro Nobre, Sertãozinho e bairro Trabalhista estão sem água desde o dia 22 deste mês.

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A reportagem de A Gazeta acionou a Cesan para saber mais detalhes sobre a falta de água registrada por moradores no município e se há previsão de retomada do abastecimento, mas ainda não obteve retorno. Assim que houver resposta oficial, esta matéria será atualizada.