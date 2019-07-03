Vitória tem previsão de chuva, raios e vento forte no próximo sábado

Esta semana oalertou sobre uma mudança brusca no tempo no Espírito Santo para o próximo final de semana. A partir de sexta-feira (5) uma, provavelmente a mais intensa do ano, deverá trazer chuvas, raios, ventos fortes e queda de temperatura. Em Vitória deve chover a partir da tarde de sexta-feira e durante todo o sábado (6).

Segundo o Climatempo, no Centro-sul do ES, incluindo Vitória, a chuva deve acontecer a partir da tarde de sexta-feira e durante todo o sábado. Nas outras áreas do Estado, apesar de ocorrer um aumento na nebulosidade, não há previsão de chuva. No entanto, uma forte massa de ar polar vai entrar sobre o país a partir de sexta e deixar as temperaturas mais baixas em todo o Espírito Santo.