Vitória tem previsão de chuva, raios e vento forte no próximo sábado

Esta semana o Climatempo alertou sobre uma mudança brusca no tempo no Espírito Santo para o próximo final de semana. A partir de sexta-feira (5) uma frente fria intensa, provavelmente a mais intensa do ano, deverá trazer chuvas, raios, ventos fortes e queda de temperatura. Em Vitória deve chover a partir da tarde de sexta-feira e durante todo o sábado (6).
Segundo o Climatempo, no Centro-sul do ES, incluindo Vitória, a chuva deve acontecer a partir da tarde de sexta-feira e durante todo o sábado. Nas outras áreas do Estado, apesar de ocorrer um aumento na nebulosidade, não há previsão de chuva. No entanto, uma forte massa de ar polar vai entrar sobre o país a partir de sexta e deixar as temperaturas mais baixas em todo o Espírito Santo.
Mas é importante lembrar que, antes da frente fria chegar, até a quinta-feira (4), o sol, o calor e o tempo seco predominam no Espírito Santo, apenas com temperaturas amenas à noite nas regiões mais elevadas.
A PREVISÃO
Desde esta terça-feira (2), e ainda nesta quarta-feira (3), ocorre uma ligeira elevação das ondas no litoral sul capixaba, mas com ondas de até 1 metro até a quinta-feira (4) à tarde, quando a situação deve mudar e são esperadas ondas de até 4,5 metros pelo menos até a manhã de sábado (6), como afirma a Marinha do Brasil.
Já na sexta-feira (5), apesar da temperatura alta prevalecer, a previsão é de chuva para o Sul do Estado. Uma grande agitação se espalha pela costa do Sudeste e o mar vai ficar bastante agitado no litoral até a segunda-feira (8).
Durante o fim de semana de 6 e 7 de julho, o ar muito frio da forte massa de ar polar se espalha sobre o Espírito Santo e a temperatura cai muito. Todo o Estado terá um fim de semana com muitas nuvens, um pouco de chuva e principalmente ventos frios moderados a fortes.