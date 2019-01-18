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Verão 2019

Vitória sofre com déficit de chuva em janeiro

De acordo com o Instituto Climatempo, toda a Região Sudeste registrou menos chuva desde o início de 2019; o Inmet revelou que, com relação às capitais, o déficit de chuva está em 94% da média de janeiro em Vitória

Publicado em 18 de Janeiro de 2019 às 17:32

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

18 jan 2019 às 17:32
Banhistas aproveitam sol na Curva da Jurema e na Ilha do Boi, em Vitória Crédito: Vitor Jubini
O verão chegou com tudo, os capixabas estão aproveitando as férias nas praias do Espírito Santo mas a falta de chuva já é um problema para Vitória. De acordo com o Instituto Climatempo, as médias para este mês estão abaixo do normal.
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontou que, com relação às capitais, o déficit de chuva está em 94% da média de janeiro em Vitória, 78% em Belo Horizonte e 53% em São Paulo, até o último dia 17.
Toda a Região Sudeste registrou menos chuva desde o início deste ano e apenas São Paulo está em uma situação um pouco melhor em comparação com o Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro
> Na praia, o bom senso deve garantir seu lugar ao sol
De acordo com o instituto, Vitória foi uma das únicas capitais que não registrou chuva nesta semana. A Alta Subtropical do Atlântico Sul (ASAS) ganhou força no começo do ano e reduziu as áreas de instabilidade, consequentemente a nebulosidade e a frequência da chuva na Região Sudeste. A meteorologista Josélia Pegorim explicou que a intensificação do fenômeno já pode ser considerado um efeito do processo da formação do El Niño.
>Com 35,4ºC, Vitória registra recorde de calor nesta quarta-feira
Muitas horas de sol forte e pouca chuva têm feito as temperaturas ficarem altas e o calor intenso está chamando a atenção e incomodando muito gente. O Climatempo aponta que a menor quantidade de chuva observada até agora, em pouco mais de 15 dias, foi sobre o Espírito Santo, os Vales do Rio Doce e Jequitinhonha. No Rio de Janeiro, quase não choveu também.

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