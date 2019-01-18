Vitória sofre com déficit de chuva em janeiro

O verão chegou com tudo, os capixabas estão aproveitando as férias nas praias domas a falta de chuva já é um problema para. De acordo com o Institutoas médias para este mês estão abaixo do normal.

apontou que, com relação às capitais, o déficit de chuva está em 94% da média de janeiro em Vitória, 78% em Belo Horizonte e 53% em São Paulo, até o último dia 17.

Toda a Região Sudeste registrou menos chuva desde o início deste ano e apenas São Paulo está em uma situação um pouco melhor em comparação com o Espírito Santo, Minas Gerais e

De acordo com o instituto, Vitória foi uma das únicas capitais que não registrou chuva nesta semana. A Alta Subtropical do Atlântico Sul (ASAS) ganhou força no começo do ano e reduziu as áreas de instabilidade, consequentemente a nebulosidade e a frequência da chuva na Região Sudeste. A meteorologista Josélia Pegorim explicou que a intensificação do fenômeno já pode ser considerado um efeito do processo da formação do El Niño.