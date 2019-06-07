Vitória registra novo recorde de frio nesta sexta-feira

A forte massa polar que avançou sobre o Brasil esta semana proporcionou novos recordes de frio em 2019 em Vitória. Nesta quinta-feira (6), o Gazeta Online informou o registro de recorde de frio com 17, 9°C, mas esse registro já é menor. Nesta sexta-feira (7), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros na Capital marcaram 16, 8°C, considerada a temperatura mais fria do ano até agora.
O Incaper registrou outras 10 regiões do ES, além de Vitória, que também tiveram temperaturas mais baixas. Essas temperaturas foram as menores desde o dia 1º de janeiro deste ano, mas o instituto explica que não usa a palavra "recorde" por estarmos no período frio e haver probabilidade de uma temperatura mais baixa a cada dia.
VEJA ABAIXO AS MENORES TEMPERATURAS REGISTRADAS NO ES
Distrito de Aracê, em Domingos Martins - 6,5°C
Ibitirama - 7,5°C
Venda Nova - 8,5°C
Iúna - 8,7°C
Sooretama - 11,2°C
Afonso Claudio - 11,2°C
Marilândia - 13,6°C
Ecoporanga - 14,6°C
Mucurici - 14,9°C
Pinheiros - 16,2°C
Vitória - 16,8°C
PREVISÃO DO TEMPO
Ainda nesta sexta-feira (7), segundo o Climatempo, além do frio, uma chuva fina cai em alguns momentos do dia, mas o sol também aparece. Na faixa Leste do ES pode ocorrer algumas pancadas de chuva de fraca intensidade ao longo do dia.
No fim de semana, a situação não muda muito.
Sábado (8) e domingo (9) devem amanhecer frios, principalmente em áreas de serra, com condições para formação de nevoeiro nessas regiões, mas o dia segue ensolarado e seco e as tardes ficam mais quentinhas.