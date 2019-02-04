Vitória bate recorde de calor e ES registra quase 40°C em algumas cidades

Banhistas aproveitam o domingo de sol na praia Curva da Jurema Crédito: Bernardo Coutinho

Espírito Santo e se aproximou dos 40°C em alguns locais do Estado. Vitória bateu o recorde de calor para 2019 com temperatura máxima de 36,3°C até as 16h deste domingo (3), como mostra a medição do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O recorde anterior era de 35,4°C, em 14 de janeiro. Em 2018, a maior temperatura em Vitória foi de 36,5°C no dia 29 de janeiro. O calor aumentou noe se aproximou dos 40°C em alguns locais do Estado.bateu o recorde de calor para 2019 com temperatura máxima de 36,3°C até as 16h deste domingo (3), como mostra a medição do Instituto Nacional de Meteorologia (). O recorde anterior era de 35,4°C, em 14 de janeiro. Em 2018, a maior temperatura em Vitória foi de 36,5°C no dia 29 de janeiro.

As cinco maiores temperaturas registradas no ES, de acordo com o Inmet, foram em Alegre, com 39,1°C, seguido de Marilândia, 38,3°C, Ecoporanga, 38,2°C, Alfredo Chaves, 37,2°C e Nova Venécia, que registrou 37,2°C.

Your browser does not support the audio element. Vitória bate recorde de calor e ES registra quase 40 graus em algumas cidades

FRENTE FRIA TRAZ CHUVA DE VOLTA

A previsão do tempo para o último final de semana era a chegada de uma frente fria, mas o capixaba percebeu que o tempo, ao invés de esfriar, esquentou. O Climatempo explica que a frente fria deve começar a mudar o tempo no ES a partir desta segunda-feira (4), mas o capixaba ainda deve sentir muito calor. A temperatura máxima esperada para esta segunda (4) pode chegar a 35°C.

O Climatempo ressalta que todo Espírito Santo está muito quente e o impacto com o ar mais frio, que vem com a frente fria, vai facilitar a formação de nuvens carregadas. Por isso, não se pode descartar a possibilidade de algumas fortes pancadas de chuva no Estado.

SEMANA DE CHUVA

A previsão é de que esta frente fria continue próxima ao litoral capixaba durante a terça-feira (5), deixando o tempo mais instável até a próxima sexta-feira (8). As áreas de instabilidade aumentam e a chuva se intensifica sobre o Espírito Santo. Pode chover forte.

QUEDA DA TEMPERATURA