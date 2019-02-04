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Previsão do Tempo

Vitória bate recorde de calor e ES registra quase 40°C em algumas cidades

O recorde anterior na Capital era de 35,4°C, em 14 de janeiro. Frente fria deve começar a mudar o tempo no ES a partir desta segunda-feira (4)

Publicado em 

04 fev 2019 às 12:23

Publicado em 04 de Fevereiro de 2019 às 12:23

Banhistas aproveitam o domingo de sol na praia Curva da Jurema Crédito: Bernardo Coutinho
O calor aumentou no Espírito Santo e se aproximou dos 40°C em alguns locais do Estado. Vitória bateu o recorde de calor para 2019 com temperatura máxima de 36,3°C até as 16h deste domingo (3), como mostra a medição do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O recorde anterior era de 35,4°C, em 14 de janeiro. Em 2018, a maior temperatura em Vitória foi de 36,5°C no dia 29 de janeiro.
As cinco maiores temperaturas registradas no ES, de acordo com o Inmet, foram em Alegre, com 39,1°C, seguido de Marilândia, 38,3°C, Ecoporanga, 38,2°C, Alfredo Chaves, 37,2°C e Nova Venécia, que registrou 37,2°C.
Vitória bate recorde de calor e ES registra quase 40 graus em algumas cidades
FRENTE FRIA TRAZ CHUVA DE VOLTA
A previsão do tempo para o último final de semana era a chegada de uma frente fria, mas o capixaba percebeu que o tempo, ao invés de esfriar, esquentou. O Climatempo explica que a frente fria deve começar a mudar o tempo no ES a partir desta segunda-feira (4), mas o capixaba ainda deve sentir muito calor. A temperatura máxima esperada para esta segunda (4) pode chegar a 35°C. 
> Janeiro de 2019 é o mais quente em Vitória desde 1993, diz Climatempo
O Climatempo ressalta que todo Espírito Santo está muito quente e o impacto com o ar mais frio, que vem com a frente fria, vai facilitar a formação de nuvens carregadas. Por isso, não se pode descartar a possibilidade de algumas fortes pancadas de chuva no Estado.
SEMANA DE CHUVA
A previsão é de que esta frente fria continue próxima ao litoral capixaba durante a terça-feira (5), deixando o tempo mais instável até a próxima sexta-feira (8). As áreas de instabilidade aumentam e a chuva se intensifica sobre o Espírito Santo. Pode chover forte.
> Vitória é a 2ª capital do Brasil com menos chuva em 2019
QUEDA DA TEMPERATURA
Com o aumento da nebulosidade, a volta da chuva e a entrada de ventos frios, de origem polar, o ar refresca a partir de terça-feira (5), e as temperaturas baixam em todo o Espírito Santo. Até a próxima sexta (8), a temperatura pode chegar à máxima de 28°C, e a mínima prevista é de 20°C. 

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