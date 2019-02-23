Vídeo que mostra jovens quebrando bicicleta não foi filmado em Vitória

Um vídeo que circulou fortemente nos grupos de Whatsapp nesta sexta-feira (22) chamou a atenção dos capixabas. Nas imagens, é possível ver dois adolescentes depredando uma bicicleta da startup, que começou a funcionar aqui nocom. Um deles parece utilizar uma ferramenta para soltar a cesta que fica no guidão da bicicleta. O outro, usa uma pedra grande para tentar quebrar o veículo.