Vídeo que mostra jovens quebrando bicicleta não foi filmado em Vitória

Um vídeo que circulou fortemente nos grupos de Whatsapp nesta sexta-feira (22) chamou a atenção dos capixabas. Nas imagens, é possível ver dois adolescentes depredando uma bicicleta da startup Yellow, que começou a funcionar aqui no Espírito Santo com bicicletas e patinetes elétricos no início deste mês. Um deles parece utilizar uma ferramenta para soltar a cesta que fica no guidão da bicicleta. O outro, usa uma pedra grande para tentar quebrar o veículo.
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Junto ao vídeo, uma mensagem foi compartilhada, dizendo que a filmagem teria sido gravada em Jardim Camburi, em Vitória. Acionada pelo Gazeta Online, a Yellow declarou que as imagens são antigas e que o caso aconteceu em São Paulo, no distrito de Rio Pequeno.
A startup informou, ainda, que as providências legais já foram tomadas e que a bicicleta já foi recuperada. A empresa disse que monitora todos os equipamentos e encaminha para a oficina aqueles que precisam de eventuais reparos.
"As bicicletas foram desenvolvidas com peças exclusivas, que não se adaptam a outros modelos. Além disso, todas as bicicletas são rastreadas por sistema GPS - o que já evitou episódios indesejados e ainda levou à recuperação dos equipamentos e à apreensão de pessoas envolvidas nesses casos", informou em nota.