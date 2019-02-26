Vídeo de carros sendo 'engolidos' pelo mar não foi filmado no ES

Um vídeo com carros sendo 'engolidos' por ondas do mar associado à mensagem de que teria ocorrido em Guriri, São Mateus, na região Norte do Espírito Santo, viralizou nas últimas semanas. A informação, no entanto, não é verdadeira. Oconstatou que o vídeo foi gravado há um ano em uma praia de, no Estado de Sergipe.