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Viralizou

Vídeo de carros sendo 'engolidos' pelo mar não foi filmado no ES

Gravação viralizou com a mensagem de que havia ocorrido na praia de Guriri, litoral capixaba
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

26 fev 2019 às 18:32

Publicado em 26 de Fevereiro de 2019 às 18:32

Carros ficaram atolados na Praia do Viral, em Aracaju Crédito: Reprodução
Um vídeo com carros sendo 'engolidos' por ondas do mar associado à mensagem de que teria ocorrido em Guriri, São Mateus, na região Norte do Espírito Santo, viralizou nas últimas semanas. A informação, no entanto, não é verdadeira. O Gazeta Online constatou que o vídeo foi gravado há um ano em uma praia de Aracaju, no Estado de Sergipe.
> Vídeo que mostra jovens quebrando bicicleta não foi filmado em Vitória
Em contato com a Prefeitura Municipal de Aracaju, foi informado que os veículos do vídeo ficaram atolados na Praia do Viral, em fevereiro de 2018. O órgão não soube passar mais informações sobre a ocorrência.
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