Vídeo de carros sendo 'engolidos' pelo mar não foi filmado no ES

Um vídeo com carros sendo 'engolidos' por ondas do mar associado à mensagem de que teria ocorrido em Guriri, São Mateus, na região Norte do Espírito Santo, viralizou nas últimas semanas. A informação, no entanto, não é verdadeira. O Gazeta Online constatou que o vídeo foi gravado há um ano em uma praia de Aracaju, no Estado de Sergipe.
Em contato com a Prefeitura Municipal de Aracaju, foi informado que os veículos do vídeo ficaram atolados na Praia do Viral, em fevereiro de 2018. O órgão não soube passar mais informações sobre a ocorrência.
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