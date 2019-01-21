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Veja lista de cidades

Verão: 30 pessoas morreram afogadas em 37 dias no Espírito Santo

Veja a lista das cidades capixabas que registraram morte por afogamento

Publicado em 21 de Janeiro de 2019 às 19:53

Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

21 jan 2019 às 19:53
Jovem desaparece após entrar no Rio Doce em Linhares Crédito: Raphael Verly / TV Gazeta Norte
Trinta pessoas morreram afogadas desde 15 de dezembro de 2018 no Estado. Segundo o Corpo de Bombeiros, 27 mortes ocorreram em locais onde não há serviço de guarda-vidas. Em 18 casos, as mortes ocorreram em municípios que sequer têm litoral.
As fatalidades ocorreram principalmente em rios e cachoeiras (17 ocorrências) seguido de lagoas e represas (7 ocorrências). Nas praias do Espírito Santo, três pessoas perderam a vida afogadas. Há ainda um registro de morte por afogamento em piscina e outros dois com local não identificado.
>Porteiro salva criança de afogamento em piscina: "Milagre eu estar lá"
Os Bombeiros informaram que, no total, foram feitos 201 resgates de pessoas em situação de risco no período entre 15 de dezembro de 2018 e 20 de janeiro de 2019. Em 40 casos, houve afogamento, mas a vítima sobreviveu.
>Jovem morre afogado ao tentar tirar foto em cachoeira de Alegre
LOCAL DAS MORTES
Alegre 1
Apiacá 1
Boa Esperança 2
Cachoeiro 1
Cariacica 1
Castelo 1
Colatina 1
Conc do Castelo 1
Dom Martins 1
D Rio Preto 1
Ecoporanga 1
Fundão 1
Guaçui 1
Guarapari 1
Iuna 1
Linhares 3
Marataízes 1
Marilandia 1
Piuma 1
Rio Bananal 1
Santa Leopoldina 1
Santa Teresa 1
São Mateus 2
Vila Velha 2
Vitória 1

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afogamento cachoeira Verão
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