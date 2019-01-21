Verão: 30 pessoas morreram afogadas em 37 dias no Espírito Santo

Jovem desaparece após entrar no Rio Doce em Linhares Crédito: Raphael Verly / TV Gazeta Norte

Trinta pessoas morreram afogadas desde 15 de dezembro de 2018 no Estado. Segundo o Corpo de Bombeiros, 27 mortes ocorreram em locais onde não há serviço de guarda-vidas. Em 18 casos, as mortes ocorreram em municípios que sequer têm litoral.

As fatalidades ocorreram principalmente em rios e cachoeiras (17 ocorrências) seguido de lagoas e represas (7 ocorrências). Nas praias do Espírito Santo, três pessoas perderam a vida afogadas. Há ainda um registro de morte por afogamento em piscina e outros dois com local não identificado.

Os Bombeiros informaram que, no total, foram feitos 201 resgates de pessoas em situação de risco no período entre 15 de dezembro de 2018 e 20 de janeiro de 2019. Em 40 casos, houve afogamento, mas a vítima sobreviveu.

LOCAL DAS MORTES

Alegre 1

Apiacá 1

Boa Esperança 2

Cachoeiro 1

Cariacica 1

Castelo 1

Colatina 1

Conc do Castelo 1

Dom Martins 1

D Rio Preto 1

Ecoporanga 1

Fundão 1

Guaçui 1

Guarapari 1

Iuna 1

Linhares 3

Marataízes 1

Marilandia 1

Piuma 1

Rio Bananal 1

Santa Leopoldina 1

Santa Teresa 1

São Mateus 2

Vila Velha 2