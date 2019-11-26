Vendas de ingressos para o Carnaval de Vitória começam no dia 5

Desfile no Sambão do Povo: ingressos para o Carnaval 2020 começam a ser vendidos na próxima semana

Para as arquibancadas, o acesso ao Sambão do Povo nos desfiles das agremiações está custando a partir de R$ 25 (meia-entrada). Já o primeiro lote de mesas terá valores partindo de R$ 500. Será permitida a aquisição de, no máximo, quatro mesas por número de CPF.