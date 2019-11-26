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Na arquibancada

Vendas de ingressos para o Carnaval de Vitória começam no dia 5

Os foliões terão opção de mesas e arquibancadas. Para os camarotes, os tíquetes já estão disponíveis na internet
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2019 às 20:45

Publicado em 26 de Novembro de 2019 às 20:45

Desfile no Sambão do Povo: ingressos para o Carnaval 2020 começam a ser vendidos na próxima semana Crédito: Secundo Rezende
Nas quadras das escolas de samba os ensaios estão a todo vapor, nos barracões a produção de alegorias e fantasias também. O clima de folia já está esquentando e, para quem curte a festa, mais uma novidade: os ingressos para o Carnaval de Vitória, que será realizado em 14 e 15 de fevereiro de 2020, começam a ser vendidos no próximo dia 5.
Para as arquibancadas, o acesso ao Sambão do Povo nos desfiles das agremiações está custando a partir de R$ 25 (meia-entrada). Já o primeiro lote de mesas terá valores partindo de R$ 500. Será permitida a aquisição de, no máximo, quatro mesas por número de CPF. 

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Nestes setores, cada pessoa poderá levar duas garrafas plásticas, de 500 ml cada, com bebida e dois lanches (sanduíches salgados ou frutas). Não será permitido entrar com garrafas de vidro, caixa de isopor ou térmica; apenas bolsas térmicas, segundo informações da Ecos Eventos, empresa organizadora do Carnaval de Vitória. 
A compra poderá ser feita nos endereços eletrônicos  www.carnavaldevitoria.com.br e www.lebillet.com.br. Neste último, já estão disponíveis os tíquetes para alguns camarotes a partir de R$ 84,00. 

ARQUIBANCADAS

  • As arquibancadas estão localizadas nos setores B e E, e a venda dos ingressos foi dividida em três lotes:
  • Sexta: R$ 50, R$ 60 e R$ 80 (inteira, no primeiro, segundo e terceiro lotes). E metade do preço para quem tem direito à meia-entrada (R$ 25, R$ 30 e R$ 40)
  • Sábado: R$ 80, R$ 90 e R$ 110 (inteira, no primeiro, segundo e terceiro lotes). E metade do preço para quem tem direito à meia-entrada (R$ 40, R$ 45 e R$ 55)
  • Combo (sexta e sábado): R$ 110, R$ 120 e R$ 140  (inteira, no primeiro, segundo e terceiro lotes). E metade do preço para quem tem direito à meia-entrada (R$ 55, R$ 60 e R$ 70)

MESAS

  • As mesas vão ser vendidas em um lote apenas e estarão localizadas nos setores C e F do Sambão do Povo.
  • Sexta: R$ 500
  • Sábado: R$ 1 mil
  • Combo (sexta e sábado): R$ 1,2 mil

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