Vendas de ingressos para o Carnaval de Vitória começam no dia 5

Nas quadras das escolas de samba os ensaios estão a todo vapor, nos barracões a produção de alegorias e fantasias também. O clima de folia já está esquentando e, para quem curte a festa, mais uma novidade: os ingressos para o Carnaval de Vitória, que será realizado em 14 e 15 de fevereiro de 2020, começam a ser vendidos no próximo dia 5.
Para as arquibancadas, o acesso ao Sambão do Povo nos desfiles das agremiações está custando a partir de R$ 25 (meia-entrada). Já o primeiro lote de mesas terá valores partindo de R$ 500. Será permitida a aquisição de, no máximo, quatro mesas por número de CPF.
Nestes setores, cada pessoa poderá levar duas garrafas plásticas, de 500 ml cada, com bebida e dois lanches (sanduíches salgados ou frutas). Não será permitido entrar com garrafas de vidro, caixa de isopor ou térmica; apenas bolsas térmicas, segundo informações da Ecos Eventos, empresa organizadora do Carnaval de Vitória.
A compra poderá ser feita nos endereços eletrônicos www.carnavaldevitoria.com.br e www.lebillet.com.br. Neste último, já estão disponíveis os tíquetes para alguns camarotes a partir de R$ 84,00.
ARQUIBANCADAS
- As arquibancadas estão localizadas nos setores B e E, e a venda dos ingressos foi dividida em três lotes:
- Sexta: R$ 50, R$ 60 e R$ 80 (inteira, no primeiro, segundo e terceiro lotes). E metade do preço para quem tem direito à meia-entrada (R$ 25, R$ 30 e R$ 40)
- Sábado: R$ 80, R$ 90 e R$ 110 (inteira, no primeiro, segundo e terceiro lotes). E metade do preço para quem tem direito à meia-entrada (R$ 40, R$ 45 e R$ 55)
- Combo (sexta e sábado): R$ 110, R$ 120 e R$ 140 (inteira, no primeiro, segundo e terceiro lotes). E metade do preço para quem tem direito à meia-entrada (R$ 55, R$ 60 e R$ 70)
MESAS
- As mesas vão ser vendidas em um lote apenas e estarão localizadas nos setores C e F do Sambão do Povo.
- Sexta: R$ 500
- Sábado: R$ 1 mil
- Combo (sexta e sábado): R$ 1,2 mil