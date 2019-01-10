Vai dar praia! Final de semana será de sol e calor na Grande Vitória

Banhistas na praia da Curva da Jurema Crédito: Edson Chagas/Arquivo

Para quem quiser curtir uma praia, o final de semana promete ser de muito Sol na Grande Vitória, de acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). Pode chover em outras regiões do Estado.

Na sexta-feira (11), chove rapidamente pela manhã, no litoral Norte do Estado. No período da tarde, há previsão de chuva na Região Serrana e no centro-oeste da Região Sul. Não há previsão de chuva para a Grande Vitória. A mínima na Capital será de 23º C e a máxima de 32º C.

No sábado (12), há possibilidade de chuva na Região Norte, Nordeste e Noroeste do Espírito Santo. O tempo fica aberto na Grande Vitória e no litoral da Região Sul. Na Região Serrana e no oeste e centro da Região Sul, o Sol aparece entre nuvens, mas pode ocorrer pancadas de chuva a partir da tarde.

Já o domingo (13) será de Sol e chuva passageira na metade do Norte do Estado. As demais áreas têm dia de Sol, com poucas nuvens.