Uma semana após temporais, ES ainda tem pelo menos 400 fora de casa

Uma semana após os temporais que voltaram a assustar os capixabas, o Estado ainda tem pelo menos 400 pessoas fora de casa por causa das chuvas, entre desabrigados e desalojados. O número foi divulgado pela Defesa Civil Estadual na manhã desta segunda-feira (09).
O Espírito Santo deixou o estado de alerta máximo e continua em estado de atenção para chuva forte. A quantidade de desabrigados e desalojados pode ser ainda, já que o relatório não possui os dados de Alfredo Chaves, um dos municípios fortemente atingidos. Entre as cidades que constam no relatório, Marechal Floriano (110 desalojados e 30 desabrigados) e Iconha (124 desabrigados) apresentam o maior número de moradores que continuam sem poder voltar para casa.
MORTE EM CARIACICA
Uma pessoa morreu, no município de Cariacica: um homem que foi encontrado morto na região de Sertão Velho, em Duas Bocas. Ele iria socorrer um amigo que estava ilhado por causa do temporal, mas teve o carro arrastado pela força das águas.
Segundo familiares, quando Gustavo passava por uma ponte teve o carro levado. A picape dele, uma Fiat Strada, foi parar no meio do córrego, entre árvores e pedras, ficando completamente destruída. O Corpo de Bombeiros e familiares passaram a noite procurando por Gustavo, mas o corpo dele só foi encontrado a cerca de 800 metros de onde o carro dele ficou parado.
Cariacica foi um dos municípios mais atingidos pela chuva do dia primeiro de março. No bairro São Geraldo, uma casa desabou. Não havia ninguém no imóvel no momento do desabamento. Em poucas horas, a cidade registrou um 135 mm de água, sendo que os bairros mais atingidos foram: Nova Rosa da Penha 1, Nova Valverde, Aparecida, Itaquari, Jardim Botânico, Bela Vista, Padre Gabriel, Campo Grande, Maracanã, Nova Brasília, Itanguá e Itacibá.