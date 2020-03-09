Uma semana após temporais, ES ainda tem pelo menos 400 fora de casa

Segundo familiares, quando Gustavo passava por uma ponte teve o carro levado. A picape dele, uma Fiat Strada, foi parar no meio do córrego, entre árvores e pedras, ficando completamente destruída. O Corpo de Bombeiros e familiares passaram a noite procurando por Gustavo, mas o corpo dele só foi encontrado a cerca de 800 metros de onde o carro dele ficou parado.