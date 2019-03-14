Ufes garante verba para contratar PMs, mas não divulga efetivo

Segurança na Ufes Crédito: Fernando Madeira/Arquivo

Em um comunicado enviado na quarta-feira (13) para os seus alunos, a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) contestou as informações publicadas na quarta-feira (13) em A GAZETA de que a crise financeira que vivencia seja a responsável pela redução na contratação de policiais militares para atuarem nos campi que possui no Estado, além da Base Oceanográfica de Aracruz.

No texto da Ufes, é destacado que o convênio assinado com a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) “prevê a atuação de aproximadamente 120 policiais nos quatro campi da universidade e na Base Oceanográfica de Aracruz”. Acrescenta que, “atualmente, 67% do quantitativo de policiais militares previstos para o campus de Goiabeiras está atuando, em regime de 24 horas. No campus de Maruípe, o quantitativo total de policiais militares já foi preenchido”.

O mesmo documento cita ainda que a demora na contratação dos militares para atuar na segurança da universidade “se deve ao criterioso processo de seleção e treinamento desses policiais que, antes de atuarem nos campi, passam por curso preparatório na Polícia Militar e na universidade, sobre temas como direitos humanos, racismo, mediação de conflitos e vigilância comunitária, entre outros”, diz o texto.

SEM DADOS

O documento feito pela Ufes não traz, porém, informações que possam ajudar a sanar as dúvidas. No site da universidade, por exemplo, existe apenas um extrato do convênio. A íntegra do convênio a reportagem obteve com outras fontes.

Nele é informado que 117 militares da reserva remunerada foram disponibilizados para atuar na segurança da universidade. Mas quantos destes efetivamente foram contratados e para atuar em quais locais? A universidade não informa. Um novo contato foi feito na quarta-feira (13) pela reportagem solicitando, novamente, as informações, sem resposta.

As fontes da reportagem informaram que, para atender a todos os campi do Estado, além da Base Oceanográfica de Aracruz, a universidade contratou, desde que o convênio foi assinado, um total de 63 militares - 54 a menos do que o previsto no convênio.

Mas apenas 20 estariam atuando no dia a dia do campus de Goiabeiras. Em ronda feita por A GAZETA no campus na terça-feira (12), foram vistos somente cinco PMs no local.

Nem mesmo o total que atuaria em cada campi, que havia sido informado pela universidade no lançamento do convênio, em julho do ano passado, foi confirmado pela Ufes. Na ocasião, a informação era de que 20 PMs atuariam no campus do Biomédico, em Maruípe, e outros 66 no campus de Goiabeiras, ambos em Vitória.

Na última terça-feira, 12, ao ser questionada sobre quantos policiais militares que de fato atuam dentro dos campi, a Ufes informou que não responderia “por motivo de segurança”.

Na mesma nota, a universidade afirmou que o efetivo de seguranças e policiais no local será ampliado ainda neste primeiro semestre sem, novamente, precisar quantas pessoas vão atuar nessa função.

Em reportagem divulgada por A GAZETA na edição de quarta-feira (13), informamos ainda que o número de funcionários terceirizados de segurança patrimonial também caiu. De acordo com o Sindicato das Empresas de Segurança Privada do Espírito Santo (Sindesp), eram 48 seguranças em julho do ano passado distribuídos por todos os campi da Ufes e, agora, restam apenas 12.