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Trânsito

Troca de poste, desvio e longo congestionamento na BR 101, na Serra

Serviço para troca de poste na BR 101 ocorre desde a manhã desta quarta-feira (17). Trânsito é complicado nos dois sentidos da BR 101 e também nas marginais

Publicado em 

17 jul 2019 às 17:44

Publicado em 17 de Julho de 2019 às 17:44

Desde a manhã desta quarta-feira (17), motoristas enfrentaram um longo engarrafamento a partir do quilômetro 267 da BR 101, na Serra, na altura de Valparaíso.
As filas de veículos e trânsito praticamente parado ocorreram nos dois sentidos da rodovia, e também nas marginais. 
A Eco101, concessionária que administra a via, havia bloqueado a entrada e a saída do bairro Valparaíso para serviços de manutenção em um poste da rede elétrica, que foi danificado após um acidente na noite de terça-feira (16). O trecho foi liberado por volta das 17h46.
Desvio de pista na BR 101, na Serra, próximo ao supermercados Makro. Crédito: Internauta | Gazeta Online
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um carro colidiu contra ele e o condutor teria fugido do local.
O trabalho de substituição do poste se arrastou por horas e terminou após as 18h.
Intervenção da Eco101 e EDP deixam trânsito caótico na BR 101, na Serra Crédito: Internauta | Gazeta Online
Há reflexos próximo às entradas dos bairros:
- Central Carapina
- Jardim Tropical
- José de Anchieta
- Colina de Laranjeiras
- Laranjeiras Velha
- Barcelona
> Avenida Leitão da Silva pode ter vagas de estacionamento

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