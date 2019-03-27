Tempestade "Iba" enfraquece e se afasta do Brasil

O Climatempo frisou que, há três dias, Iba apresentava deslocamento para sul e sudoeste e depois de sul para sudeste — ou seja, saindo do litoral do Espírito Santo e indo em direção ao litoral do, mas sempre afastado do continente. "É preciso esclarecer que em nenhum momento a tempestade tropical Iba, em nenhuma de suas fases, chegou a tocar o continente brasileiro. A partir desta quinta-feira (27), não teremos mais acompanhamento deste sistema pois já não é considerado um sistema de tempo severo", informou o instituto.