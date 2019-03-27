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Clima

Tempestade "Iba" enfraquece e se afasta do Brasil

Empresa norueguesa de meteorologia diz que Iba deve ser tornar um simples sistema de baixa pressão atmosférica até a noite desta quarta-feira (27)

Publicado em 27 de Março de 2019 às 18:31

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

27 mar 2019 às 18:31
Tempestade tropical Iba às 21h desta terça-feira (26) Crédito: Instituto Climatempo
O sistema que causou a tempestade tropical "Iba" — que significa "ruim" em inglês — enfraqueceu por volta das 7h desta quarta-feira (27) e se afastou da costa do Espírito Santo. De acordo com meteorologistas da empresa norueguesa StormGeo, Iba se tornou uma simples baixa pressão atmosférica e se afasta a cada vez mais do Brasil. O centro desta área de baixa pressão estava em alto-mar neste horário, a aproximadamente 769 km do continente, na altura da cidade de Macaé, no litoral norte do Rio de Janeiro.
Segundo o Instituto Climatempo, Iba pode ser observado por volta das 21h desta terça-feira (26) pelos satélites meteorológicos. A StormGeo estimou que, às 19h, o centro de Iba estava a cerca de 435 km/h a leste-sudeste de Vitória, se deslocando com, aproximadamente, 9 km/h. Os ventos máximos produzidos pela tempestade tropical Iba era da ordem de 55 km/h com rajadas de até 74 km/h.
> Vitória registra a menor temperatura do ano durante madrugada
A StormGeo informou em boletim nesta terça-feira (26) que o enfraquecimento do sistema está associado com a influência do cisalhamento do vento — que é uma diferença na velocidade e/ou na direção do vento em uma distância relativamente curta na atmosfera — na atmosfera superior, que continua hoje. O movimento para leste-sudeste também deve continuar. A previsão é de que Iba passe a ser uma simples baixa atmosférica ainda nesta quarta-feira (27), com ventos máximos de até 46 km/h.
O Climatempo frisou que, há três dias, Iba apresentava deslocamento para sul e sudoeste e depois de sul para sudeste — ou seja, saindo do litoral do Espírito Santo e indo em direção ao litoral do Rio de Janeiro, mas sempre afastado do continente. "É preciso esclarecer que em nenhum momento a tempestade tropical Iba, em nenhuma de suas fases, chegou a tocar o continente brasileiro. A partir desta quinta-feira (27), não teremos mais acompanhamento deste sistema pois já não é considerado um sistema de tempo severo", informou o instituto.

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