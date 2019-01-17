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Sol e calor durante todo o fim de semana no Espírito Santo

O final de semana será de muito sol para os capixabas, mas ainda pode chover em algumas regiões do Espírito Santo

Publicado em 

17 jan 2019 às 18:30

Publicado em 17 de Janeiro de 2019 às 18:30

Banhistas curtindo dia de sol e calor na Praia da Costa Crédito: Marcelo Prest
O final de semana será de muito sol para a maioria dos capixabas, mas ainda pode chover em alguns municípios do Espírito Santo, de acordo com o Climatempo. 
> Pedra desliza de barranco, atinge empresa e fere duas pessoas no ES
Segundo o instituto, a sexta-feira (18) será de muito sol e não há previsão de chuva em Vitória. A máxima pode chegar a 33º C. Em Vila Velha e Guarapari a expectativa é que o dia seja de Sol, com algumas nuvens, mas também não chove. 
No sábado (19), o dia será de muito Sol e não há previsão de chuva, em Guarapari, Vila Velha e Vitória. Na Capital, a mínima será de 22º C e a máxima de 34º C.
> Vídeos mostram os efeitos da chuva no ES
No domingo (20), haverá sol e aumento de nuvens pela manhã. Pode ocorrer pancadas de chuva no período da tarde e à noite, em Vila Velha, Guarapari e na Capital.
Em Guarapari, a máxima pode chegar a 34º C e a mínima 21º C.

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