Sirenes vão alertar moradores em áreas de risco de 50 bairros de Vitória

Moradores de 50 bairros de Vitória serão alertados sobre a força e o impacto que as chuvas poderão causar nas comunidades onde vivem por meio de sirenes. A prefeitura pretende instalar os equipamentos que emitem alertas sonoros - gravados e ao vivo - em 25 áreas de riscos.
Os pontos localizados em diversas regiões da capital abrigam áreas com encostas, que apresentam probabilidade de alagamento, deslizamento de terra e rolamento de pedras por causa de chuvas intensas. Na capital, segundo informou a Defesa Civil, há cerca de 6.600 pessoas habitando nessas localidades.
Atualmente, os moradores contam com alertas emitidos via o aplicativo Vitória Online e com o apoio de 25 voluntários que integram o Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil (Nupdec). O Núcleo ajuda na prevenção de acidentes e desastres naturais e atua em emergências ou de calamidade.
De acordo o coordenador da Defesa Civil municipal, Jhonatan Jantorno, os alertas atuais e com as sirenes seguem duas metodologias de trabalho. O primeiro alerta é feito quando há volume de chuva de acima de 70 mm, o que indica a probabilidade da água movimentar o solo. Já o segundo indica evacuação, quando houver chuva de 110 mm.
No caso da evacuação, há risco eminente indicando que o solo pode se movimentar. Quando ativado esse alerta, a prefeitura já precisa ter preparado o ponto de acolhimento e uma rede proteção para receber as famílias que vão deixar suas casas, destacou.
COMPRA E INSTALAÇÃO
Segundo Jantorno, o sistema que será adotado na capital é pioneiro no Espírito Santo. As referências que basearam o projeto da capital foram desenvolvidas após estudo dos modelos aplicados no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul.
"De 2019 para 2020, a prefeitura investiu R$ 1,4 milhão na reestruturação da Defesa Civil municipal. Para 2021, temos a sinalização de investimento de cerca de R$ 5 milhões no sistema de alerta e alarme para as áreas de risco. Vamos iniciar a licitação ainda neste ano. Provavelmente, no ano que vem, deve iniciar a instalação. É um sistema complexo e a capital será pioneira no Estado", revelou.