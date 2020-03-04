  • Sirenes vão alertar moradores em áreas de risco de 50 bairros de Vitória
Chuva no ES

Sirenes vão alertar moradores em áreas de risco de 50 bairros de Vitória

Os equipamentos serão instalados em 25 pontos e vão integrar o sistema de monitoramento desenvolvido pela Prefeitura
Redação de A Gazeta

Publicado em 04 de Março de 2020 às 14:11

13/11/2019 - Chuva causa deslizamento de duas casas no morro São Benedito , em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Moradores de 50 bairros de Vitória serão alertados sobre a força e o impacto que as chuvas poderão causar nas comunidades onde vivem por meio de sirenes. A prefeitura pretende instalar os equipamentos que emitem alertas sonoros - gravados e ao vivo - em 25 áreas de riscos.
Os pontos localizados em diversas regiões da capital abrigam áreas com encostas, que apresentam probabilidade de alagamento, deslizamento de terra e rolamento de pedras por causa de chuvas intensas. Na capital, segundo informou a Defesa Civil, há cerca de 6.600 pessoas habitando nessas localidades.
Defesa Civil de Vitória realiza monitoramento e mantém esquema de plantão e vistoria áreas de risco da cidade Crédito: Wilbert Suave Silva/PMV
Atualmente, os moradores contam com alertas emitidos via o aplicativo Vitória Online e com o apoio de 25 voluntários que integram o Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil (Nupdec). O Núcleo ajuda na prevenção de acidentes e desastres naturais e atua em emergências ou de calamidade.
De acordo o coordenador da Defesa Civil municipal, Jhonatan Jantorno, os alertas  atuais e com as sirenes  seguem duas metodologias de trabalho. O primeiro alerta é feito quando há volume de chuva de acima de 70 mm, o que indica a probabilidade da água movimentar o solo. Já o segundo indica evacuação, quando houver chuva de 110 mm.
No caso da evacuação, há risco eminente indicando que o solo pode se movimentar. Quando ativado esse alerta, a prefeitura já precisa ter preparado o ponto de acolhimento e uma rede proteção para receber as famílias que vão deixar suas casas, destacou.

COMPRA E INSTALAÇÃO

Segundo Jantorno, o sistema que será adotado na capital é pioneiro no Espírito Santo. As referências que basearam o projeto da capital foram desenvolvidas após estudo dos modelos aplicados no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. 
"De 2019 para 2020, a prefeitura investiu R$ 1,4 milhão na reestruturação da Defesa Civil municipal. Para 2021, temos a sinalização de investimento de cerca de R$ 5 milhões no sistema de alerta e alarme para as áreas de risco. Vamos iniciar a licitação ainda neste ano. Provavelmente, no ano que vem, deve iniciar a instalação. É um sistema complexo e a capital será pioneira no Estado", revelou.

MAPA DAS REGIÕES QUE VÃO RECEBER SIRENES

