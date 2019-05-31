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EM JARDIM CARAPINA

Serra: moradores reclamam de alagamento em rua que não acumulava água

Moradores ouvidos pela reportagem dizem que a obras de drenagem e pavimentação deixaram o local mais bonito, mas o escoamento da água não está acontecendo
Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

31 mai 2019 às 14:07

Publicado em 31 de Maio de 2019 às 14:07

Avenida Presidente Dutra, no bairro Jardim Carapina, na Serra. Crédito: Eduardo Dias
Projetadas para dar mais segurança e qualidade de vida para os moradores, as obras de drenagem e pavimentação na Avenida Presidente Dutra estão gerando preocupações no bairro Jardim Carapina, na Serra. Moradores ouvidos pela reportagem reclamam que por muitos anos viveram o drama de não ter a rua pavimentada, mas não tinham medo de alagamentos. Nos últimos meses, no entanto, apesar do alívio de estar com a avenida visualmente mais bonita, eles afirmam que o escoamento da água diminuiu e a avenida passou a alagar com as chuvas.
A dona de casa Maria Consuelo, de 58 anos, relata que mora no bairro há 40 anos e nunca teve preocupação com as tempestades. Segundo ela, isso mudou desde o final de 2018, quando a obra de pavimentação da avenida foi parcialmente concluída.
Moradores reclamam de alagamento em rua que não acumulava água na Serra
Maria Consuelo mora em frente a avenida Presidente Dutra e perdeu várias móveis em um alagamento ocorrido há duas semanas, quando uma tempestade afetou diversos bairros da Grande Vitória.
A dona de casa Maria Consuelo, de 58 anos, relata que mora no bairro há 40 anos e nunca teve preocupação com as tempestades Crédito: Eduardo Dias
"Melhorou um pouco, mas, por outro lado, não melhorou. Por causa da chuva que deu, alagou e estragou um monte de coisa, como armário, cama e colchão. Eu acho que não melhorou muito não (com a obra)", disse a moradora.
PREVISÃO DO TEMPO TIRA O SONO DE MORADORA
A moradora Gilmara Batista reclama dos mesmos problemas e diz que agora não consegue dormir quando sabe que existe o risco de alguma chuva forte atingir a região. Ela espera que a prefeitura analise a situação do local para saber se o sistema de drenagem implantado está com algum problema.
"Chovia muito, mas, depois que eles colocaram esse negócio aí (pavimentação), parece que ficou pior. Agora chove e enche tudo dentro da casa da gente", disse Gilmara.
PREFEITURA DIZ QUE OBRAS ESTÃO EM ANDAMENTO
Obras na Avenida Presidente Dutra, no bairro Jardim Carapina, na Serra. Crédito: Eduardo Dias
Procurada pela reportagem, a prefeitura da Serra destacou que foi um dos municípios com maior volume de chuva registrado na tempestade do dia 18 de maio, o que gerou o acúmulo de água em algumas regiões. No bairro Jardim Carapina, especificamente, a Secretaria de Obras afirma que está com equipes realizando intervenções de drenagem e pavimentação em um trecho de 1,5 quilômetro da Avenida Presidente Dutra. A obra ainda está em andamento e o investimento é de R$ 1,4 milhão.

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