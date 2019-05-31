Serra: moradores reclamam de alagamento em rua que não acumulava água

Avenida Presidente Dutra, no bairro Jardim Carapina, na Serra. Crédito: Eduardo Dias

Projetadas para dar mais segurança e qualidade de vida para os moradores, as obras de drenagem e pavimentação na Avenida Presidente Dutra estão gerando preocupações no bairro Jardim Carapina, na Serra. Moradores ouvidos pela reportagem reclamam que por muitos anos viveram o drama de não ter a rua pavimentada, mas não tinham medo de alagamentos. Nos últimos meses, no entanto, apesar do alívio de estar com a avenida visualmente mais bonita, eles afirmam que o escoamento da água diminuiu e a avenida passou a alagar com as chuvas.

A dona de casa Maria Consuelo, de 58 anos, relata que mora no bairro há 40 anos e nunca teve preocupação com as tempestades. Segundo ela, isso mudou desde o final de 2018, quando a obra de pavimentação da avenida foi parcialmente concluída.

Your browser does not support the audio element. Moradores reclamam de alagamento em rua que não acumulava água na Serra

Maria Consuelo mora em frente a avenida Presidente Dutra e perdeu várias móveis em um alagamento ocorrido há duas semanas, quando uma tempestade afetou diversos bairros da Grande Vitória.

A dona de casa Maria Consuelo, de 58 anos, relata que mora no bairro há 40 anos e nunca teve preocupação com as tempestades Crédito: Eduardo Dias

"Melhorou um pouco, mas, por outro lado, não melhorou. Por causa da chuva que deu, alagou e estragou um monte de coisa, como armário, cama e colchão. Eu acho que não melhorou muito não (com a obra)", disse a moradora.

PREVISÃO DO TEMPO TIRA O SONO DE MORADORA

A moradora Gilmara Batista reclama dos mesmos problemas e diz que agora não consegue dormir quando sabe que existe o risco de alguma chuva forte atingir a região. Ela espera que a prefeitura analise a situação do local para saber se o sistema de drenagem implantado está com algum problema.

"Chovia muito, mas, depois que eles colocaram esse negócio aí (pavimentação), parece que ficou pior. Agora chove e enche tudo dentro da casa da gente", disse Gilmara.

PREFEITURA DIZ QUE OBRAS ESTÃO EM ANDAMENTO

Obras na Avenida Presidente Dutra, no bairro Jardim Carapina, na Serra. Crédito: Eduardo Dias