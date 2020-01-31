Satélites lançados por bilionário passam pelo céu de Vitória

Satélites lançados por milionário passam por Vitória Crédito: Marco Langbroek | SatTrackBlog

Uma rede de satélites chamada Starlink vem sendo lançada ao redor do mundo pelo empresário bilionário Elon Musk, desta vez na quarta frota do projeto. Nesta sexta-feira (31), ela passa por Vitória, entre 19h e 20h, aproximadamente, em uma espécie de linha de luzes pelo céu, formando uma constelação.

Para entender do que se trata, A Gazeta conversou com o astrônomo especialista em ciência espacial do Observatório Nacional e do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), também coordenador do projeto científico Exoss, Marcelo De Cicco. Trata-se de uma constelação de satélites que vem sendo lançada com certa periodicidade, com a finalidade de gerar uma rede interligada mundial de telecomunicações e que promete ser, em partes, um serviço gratuito, resumiu.

Em Vitória passarão esses pequenos satélites nesse horário. Passou pelo sul ontem, passou de novo hoje e passará pela costa do Espírito Santo. Mais para frente será cada vez mais corriqueiro vê-la passando pelo céu.

PREOCUPAÇÃO

De acordo com a autoridade no assunto, cientistas estão preocupados com a iniciativa de lançamento dos satélites. Nós astrônomos estamos muito preocupados, já que isso poluirá o céu noturno, e, consequentemente, a observação. É preciso observar o céu com instrumentos, mas, diante disso, na frente passará a constelação e isso pode atrapalhar a coleta de dados. Existe um movimento entre pesquisadores para frear a invasão brusca. Imagine 12 mil satélites passando, certamente pode prejudicar a pesquisa científica. A intenção deles é fornecer um serviço global de internet para o planeta inteiro com a propaganda de serviço gratuito, mas a gente sabe que não existe almoço grátis, ponderou.

São pequenos satélites, por isso passam rápido. Depois vão decaindo e queimando, tendo que repor ao longo dos anos. Em termos de autorização para liberar a passagem, isso não existe, porque aquele espaço é de uso humanitário. Existem regras da ONU de ocupação do espaço mas na verdade há um mercado altamente competitivo que não dá muita atenção a essas regras, atendem às regras do mercado. O que há é o Tratado de uso pacífico do espaço, do Direito Internacional Espacial.