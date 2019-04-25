Santa Casa de Vitória alerta para cartaz falso sobre vasectomia

Com a ampla divulgação deste cartaz na internet, estamos recebendo diversas ligações querendo saber mais sobre este programa e sobre o mutirão. Porém, esclarecemos que este programa de planejamento familiar divulgado não se refere à Santa Casa de Misericórdia de Vitória. Por fim, orientamos os interessados a procurarem as unidades de saúde mais próximas de sua residência para tomarem conhecimento sobre os diversos tipos de métodos contraceptivos, uma vez que é nas unidades de saúde que são avaliados os métodos possíveis para cada caso e onde os procedimentos podem ser realizados.