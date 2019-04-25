Santa Casa de Vitória alerta para cartaz falso sobre vasectomia

Um cartaz em circulação nas redes sociais, de suposta autoria da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, convidando a população para ingressar em programa de Planejamento Familiar com direito a procedimentos como Vasectomia, Laqueadura e implante de DIU, acabou viralizando.
Graças aos compartilhamentos, interessados procuraram o hospital para obter informações. No entanto, de acordo com esclarecimento formal da instituição, o cartaz não se refere à unidade de Vitória. Confira trecho da nota:
Com a ampla divulgação deste cartaz na internet, estamos recebendo diversas ligações querendo saber mais sobre este programa e sobre o mutirão. Porém, esclarecemos que este programa de planejamento familiar divulgado não se refere à Santa Casa de Misericórdia de Vitória. Por fim, orientamos os interessados a procurarem as unidades de saúde mais próximas de sua residência para tomarem conhecimento sobre os diversos tipos de métodos contraceptivos, uma vez que é nas unidades de saúde que são avaliados os métodos possíveis para cada caso e onde os procedimentos podem ser realizados.