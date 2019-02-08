Sábado pode ser de chuva em 72 cidades do Espírito Santo

Nesta quinta-feira (7), choveu forte em várias regiões da Grande Vitória e ruas ficaram alagadas Crédito: Carlos Alberto Silva

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta nesta sexta-feira (8) indicando que hoje e sábado (9) podem ser de chuva em todo o Espírito Santo. emitiu um alerta nesta sexta-feira (8) indicando que hoje e sábado (9) podem ser de chuva em todo o

De acordo com o Inmet, pode chover entre 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia em 72 cidades do Estado. A probabilidade de alagamento e de pequenos deslizamentos em cidades com tais áreas de risco, é baixo.

O instituto instrui que as pessoas evitem enfrentar o mau tempo, observem alterações nas encostas e evitem utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

TEMPESTADE DE RAIOS E GRANIZO

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). O órgão ressalta que podem ocorrer chuvas localmente fortes que devem vir acompanhadas de descargas elétricas, rajadas de vento e granizo pontual. O alerta vale para 72 cidades do Estado, entre elas Vitória, Cariacica, Guarapari, Serra, Viana e Vila Velha. Ainda é válido até às 0h desta sexta-feira (8) o aviso emitido ontem pelo. O órgão ressalta que podem ocorrer chuvas localmente fortes que devem vir acompanhadas de descargas elétricas, rajadas de vento e granizo pontual. O alerta vale para 72 cidades do Estado, entre elas Vitória, Cariacica, Guarapari, Serra, Viana e Vila Velha.

ACÚMULO DE CHUVA

A noite desta quinta-feira (8) foi de chuva intensa em várias regiões do Espírito Santo. Em 24 horas, Vila Velha foi o local do Estado em que mais choveu, com acúmulo de 69,2 milímetros, seguido de Viana, com 54,6 mm, Ecoporanga, com 48,8 mm, Guarapari, 44,98 mm, e Vitória somou 43 milímetros de água da chuva.

Entre as ocorrências, uma árvore caiu sobre uma residência no bairro Flexal II, em Cariacica, mas ninguém se feriu. E uma árvore caiu sobre uma fiação de energia, na Praia do Canto.

RANKING

NOVA VENÉCIA - 41 mm

DOMINGOS MARTINS - 39.48 mm

APIACÁ - 37.2 mm

PRESIDENTE KENNEDY - 32.8 mm

PIÚMA - 28.2 mm

BARRA DE SÃO FRANCISCO - 22.8 mm

AFONSO CLÁUDIO - 20.67 mm

ALEGRE - 20.67 mm

CARIACICA - 19.44 mm

MIMOSO DO SUL - 18.8 mm

GUAÇUÍ - 18.29 mm

CASTELO - 17.51 mm

SANTA MARIA DE JETIBÁ - 17.32 mm

SERRA - 16.2 mm

RIO NOVO DO SUL - 15.6 mm

SANTA TERESA - 14.57 mm