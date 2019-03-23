Rodovia ES 010 continua interditada na Serra

Segundo informações do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER-ES), a equipe de engenheiros já esteve no local nesta manhã para avaliar possíveis danos. "Não houve dano algum à pista, ela se encontra em perfeito estado e não oferece risco. Estamos agora aguardando a limpeza da via, já que a ressaca jogou areia e pequenas pedras no asfalto. A nossa equipe segue monitorando", informou o órgão.
De acordo com informações da Guarda Municipal da Serra, ondas atingiram as pedras, o que poderia acarretar em riscos de invasão à pista. "Apesar de a via principal estar interditada desde ontem, há uma rota para desvio à esquerda, que dá acesso ao bairro", informou.
INTERDIÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO
A rodovia foi interditada na altura da Praia de Capuba no final da tarde desta sexta-feira (22). Motoristas que costumam passar pela região precisaram mudar a rota e passar por dentro do bairro, porque as duas vias foram interditadas pela Defesa Civil da cidade.
Segundo a Prefeitura da Serra, a interdição permanecerá por tempo indeterminado, até o fim da ressaca do mar.
De acordo com a prefeitura, guardas de trânsito foram acionados para orientar os condutores até a chegada do Batalhão de Trânsito, por se tratar de uma rodovia estadual.
A reportagem do Gazeta Online acionou o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER-ES) responsável pela rodovia nesta sexta. O órgão apenas informou que "a interdição foi realizada pela Prefeitura da Serra".
A Prefeitura da Serra reforça que a interdição foi feita para evitar acidentes, já que a maré estava alcançando a via, inclusive trazendo pedregulhos.
"A liberação será avaliada pelo DER, responsável pela rodovia. O órgão já foi acionado pela Defesa Civil da Serra, assim como a Defesa Civil Estadual. A EDP também foi acionada para avaliar os postes do local. No momento, agentes da guarda da Serra estão no local orientando o desvio por dentro do bairro Capuba até o que o DER avalia se a interdição continuará ou não".