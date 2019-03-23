Rodovia ES 010 continua interditada na Serra

ES 010 foi interditado no final da tarde desta sexta-feira (22) Crédito: Reprodução

Um trecho da rodovia ES 010 , na Serra , continua interditado neste sábado (23), na altura da Praia de Capuba, em decorrência da forte ressaca que atingiu diversas praias do litoral do Estado.

Segundo informações do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER-ES) , a equipe de engenheiros já esteve no local nesta manhã para avaliar possíveis danos. "Não houve dano algum à pista, ela se encontra em perfeito estado e não oferece risco. Estamos agora aguardando a limpeza da via, já que a ressaca jogou areia e pequenas pedras no asfalto. A nossa equipe segue monitorando", informou o órgão.

De acordo com informações da Guarda Municipal da Serra, ondas atingiram as pedras, o que poderia acarretar em riscos de invasão à pista. "Apesar de a via principal estar interditada desde ontem, há uma rota para desvio à esquerda, que dá acesso ao bairro", informou.

INTERDIÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO

Defesa Civil da cidade. A rodovia foi interditada na altura da Praia de Capuba no final da tarde desta sexta-feira (22). Motoristas que costumam passar pela região precisaram mudar a rota e passar por dentro do bairro, porque as duas vias foram interditadas pelada cidade.

Segundo a Prefeitura da Serra, a interdição permanecerá por tempo indeterminado, até o fim da ressaca do mar.

De acordo com a prefeitura, guardas de trânsito foram acionados para orientar os condutores até a chegada do Batalhão de Trânsito, por se tratar de uma rodovia estadual.

A reportagem do Gazeta Online acionou o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER-ES) responsável pela rodovia nesta sexta. O órgão apenas informou que "a interdição foi realizada pela Prefeitura da Serra".

A Prefeitura da Serra reforça que a interdição foi feita para evitar acidentes, já que a maré estava alcançando a via, inclusive trazendo pedregulhos.