Restaurantes da Ufes devem abrir nesta terça-feira (7)

Restaurantes da Ufes fechados nesta segunda-feira (06) Crédito: José Carlos Schaeffer

De acordo com informações da instituição, a falta de energia, que perdurou pelo final de semana, impossibilitou o atendimento dos alunos. Apesar da explosão ter ocorrido apenas no campus de Goiabeiras, o restaurante da unidade de Maruípe, sede do Centro de Ciências da Saúde (CCS), também precisou suspender as atividades, já que a alimentação é preparada apenas no campus onde houve o incêndio.

Your browser does not support the audio element. Restaurantes da Ufes devem abrir nesta terça-feira

O estudante de engenharia de produção Alan Rodrigues, 18, estava contando com o serviço para se alimentar antes da aula e foi pego de surpresa.

"Normalmente minha rotina é sair do trabalho, comer no RU e depois ir para a aula. Ia comer hoje mas infelizmente não poderei", disse.

O estudante de engenharia de produção foi pego de surpresa com o restaurante universitário fechado. Crédito: José Carlos Schaeffer

FOGO

Um incêndio atingiu a rede elétrica e a vegetação na região da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) no final da manhã da última sexta-feira (3). Por causa do risco, os bombeiros orientaram alunos e servidores a evacuar a universidade. O mesmo pedido foi feito pela instituição em comunicado interno.

De acordo com informações da Ufes, houve uma explosão em uma subestação de energia, que fica próximo ao centro de Educação Física e da Ponte da Passagem, que deixou o Campus de Goiabeiras sem luz.