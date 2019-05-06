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Incêndio

Restaurantes da Ufes devem abrir nesta terça-feira (7)

De acordo com informações da instituição, a falta de energia, que perdurou pelo final de semana, impossibilitou a normalização do atendimento nesta segunda-feira (6)
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

06 mai 2019 às 20:49

Publicado em 06 de Maio de 2019 às 20:49

Restaurantes da Ufes fechados nesta segunda-feira (06) Crédito: José Carlos Schaeffer
Após o incêndio que atingiu a rede elétrica da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) na última sexta-feira (3), os restaurantes dos campi de Goiabeiras e Maruípe não abriram nesta segunda-feira (6). Segundo a instituição, os locais precisaram passar por procedimentos de higienização, limpeza e manutenção dos equipamentos. A Ufes garantiu que o serviço será normalizado nesta terça-feira (7)
De acordo com informações da instituição, a falta de energia, que perdurou pelo final de semana, impossibilitou o atendimento dos alunos. Apesar da explosão ter ocorrido apenas no campus de Goiabeiras, o restaurante da unidade de Maruípe, sede do Centro de Ciências da Saúde (CCS), também precisou suspender as atividades, já que a alimentação é preparada apenas no campus onde houve o incêndio. 
Restaurantes da Ufes devem abrir nesta terça-feira
O estudante de engenharia de produção Alan Rodrigues, 18, estava contando com o serviço para se alimentar antes da aula e foi pego de surpresa.
"Normalmente minha rotina é sair do trabalho, comer no RU e depois ir para a aula. Ia comer hoje mas infelizmente não poderei", disse.
O estudante de engenharia de produção foi pego de surpresa com o restaurante universitário fechado. Crédito: José Carlos Schaeffer
FOGO
Um incêndio atingiu a rede elétrica e a vegetação na região da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) no final da manhã da última sexta-feira (3). Por causa do risco, os bombeiros orientaram alunos e servidores a evacuar a universidade. O mesmo pedido foi feito pela instituição em comunicado interno.
De acordo com informações da Ufes, houve uma explosão em uma subestação de energia, que fica próximo ao centro de Educação Física e da Ponte da Passagem, que deixou o Campus de Goiabeiras sem luz.
> Ufes cria programa de doações de corpos para estudos de saúde 
 

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