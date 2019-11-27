Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Rede Gazeta prepara novas ações para o Carnaval de Vitória 2020
Parceria

Rede Gazeta prepara novas ações para o Carnaval de Vitória 2020

A emissora é o veículo oficial para transmissão dos desfiles no Sambão do Povo, mas já está adotando várias estratégias para dar mais visibilidade à festa e ao trabalho das escolas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2019 às 22:29

Publicado em 26 de Novembro de 2019 às 22:29

Muita animação na assinatura de contrato da TV Gazeta com a Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge) para transmissão do Carnaval 2020 Crédito: Carlos Alberto Silva
Em um momento festivo, a TV Gazeta e a Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge) renovaram a parceria e a emissora será o veículo oficial para a transmissão do Carnaval de Vitória 2020. O contrato foi assinado na tarde desta terça-feira (26) e reafirma o compromisso da Rede Gazeta de promover a cultura do Estado, dando mais visibilidade à festa e ao trabalho realizado pelas agremiações.
Os veículos da rede vão fazer a cobertura dos desfiles nos dias 14 e 15 de fevereiro de 2020 e, para a transmissão das apresentações das escolas do grupo especial no sábado, haverá uma novidade: a TV conseguiu cancelar parte da programação nacional e vai começar a exibição mais cedo, a partir das 22h45.
Além disso, antes mesmo dos desfiles, haverá uma série especial no programa "Em movimento", podcast, programa de rádio e uma ampla cobertura de A Gazeta, com várias novidades na produção de conteúdo. 

Veja Também

Vendas de ingressos para o Carnaval de Vitória começam no dia 5

Outra marca da Rede Gazeta no Carnaval é a "Garota do Samba", cujas inscrições já estão abertas para mais uma edição.  Cada escola deve enviar sua indicada ao concurso até o próximo dia 10, com as seguintes informações: nome, escola, telefone e uma foto. A mensagem deve ser encaminhada para o telefone 99851-7767.
Para o presidente da Liesge, Edvaldo Teixeira da Silveira, a parceria com a Rede Gazeta é fundamental. "Com as duas últimas transmissões, o Carnaval de Vitória cresceu muito. Aparecemos até no Fantástico. Hoje, quando a gente vai ao interior do Estado, as pessoas falam que não sabiam que o Carnaval daqui era tão grande porque antes não tinham acesso. A TV Gazeta permitiu que a nossa festa chegasse lá", ressalta.  
Raimundo Nonato, diretor da Ecos Eventos (organizadora do Carnaval), acrescenta que a renovação do contrato é mais um passo nas várias ações que são necessárias para promover o Carnaval de Vitória.
Representantes das escolas de samba renovam parceria com a Rede Gazeta  Crédito: Carlos Alberto Silva
"Depois que fechamos a parceria com a TV Gazeta, chegamos a outro patamar. Sem menosprezar outras emissoras, a cobertura da Gazeta nenhuma outra tem"
Raimundo Nonato - Diretor da Ecos Eventos
O diretor da Ecos Eventos diz que a organização do Carnaval pode ser aperfeiçoada, o que tem sido feito gradativamente e torna-se mais claro a cada ano. Para 2020, Raimundo revela que uma das novidades é a melhoria na qualidade dos camarotes. "Escolhemos os parceiros e o cliente vai ter mais opções boas de compra".
Questionado sobre a necessidade de buscar mais parceiros para a realização da festa, o empresário afirma que sua estratégia é "arrumar a casa primeiro" para ter condições de pedir mais apoio da iniciativa privada. "Acredito que, se fazemos o dever de casa, estimulamos os investimentos", finaliza.  

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados