Rede Gazeta prepara novas ações para o Carnaval de Vitória 2020

Muita animação na assinatura de contrato da TV Gazeta com a Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge) para transmissão do Carnaval 2020 Crédito: Carlos Alberto Silva

TV Gazeta e a Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge) renovaram a parceria e a emissora será o veículo oficial para a transmissão do Rede Gazeta de promover a cultura do Estado, dando mais visibilidade à festa e ao trabalho realizado pelas agremiações. Em um momento festivo, ae a Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge) renovaram a parceria e a emissora será o veículo oficial para a transmissão do Carnaval de Vitória 2020 . O contrato foi assinado na tarde desta terça-feira (26) e reafirma o compromisso dade promover a cultura do Estado, dando mais visibilidade à festa e ao trabalho realizado pelas agremiações.

Os veículos da rede vão fazer a cobertura dos desfiles nos dias 14 e 15 de fevereiro de 2020 e, para a transmissão das apresentações das escolas do grupo especial no sábado, haverá uma novidade: a TV conseguiu cancelar parte da programação nacional e vai começar a exibição mais cedo, a partir das 22h45.

Além disso, antes mesmo dos desfiles, haverá uma série especial no programa "Em movimento", podcast, programa de rádio e uma ampla cobertura de A Gazeta, com várias novidades na produção de conteúdo.

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Outra marca da Rede Gazeta no Carnaval é a "Garota do Samba", cujas inscrições já estão abertas para mais uma edição. Cada escola deve enviar sua indicada ao concurso até o próximo dia 10, com as seguintes informações: nome, escola, telefone e uma foto. A mensagem deve ser encaminhada para o telefone 99851-7767.

Para o presidente da Liesge, Edvaldo Teixeira da Silveira, a parceria com a Rede Gazeta é fundamental. "Com as duas últimas transmissões, o Carnaval de Vitória cresceu muito. Aparecemos até no Fantástico. Hoje, quando a gente vai ao interior do Estado, as pessoas falam que não sabiam que o Carnaval daqui era tão grande porque antes não tinham acesso. A TV Gazeta permitiu que a nossa festa chegasse lá", ressalta.

Raimundo Nonato, diretor da Ecos Eventos (organizadora do Carnaval), acrescenta que a renovação do contrato é mais um passo nas várias ações que são necessárias para promover o Carnaval de Vitória.

Representantes das escolas de samba renovam parceria com a Rede Gazeta Crédito: Carlos Alberto Silva

"Depois que fechamos a parceria com a TV Gazeta, chegamos a outro patamar. Sem menosprezar outras emissoras, a cobertura da Gazeta nenhuma outra tem" Raimundo Nonato - Diretor da Ecos Eventos

O diretor da Ecos Eventos diz que a organização do Carnaval pode ser aperfeiçoada, o que tem sido feito gradativamente e torna-se mais claro a cada ano. Para 2020, Raimundo revela que uma das novidades é a melhoria na qualidade dos camarotes. "Escolhemos os parceiros e o cliente vai ter mais opções boas de compra".