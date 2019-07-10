Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Recuperação de ciclista atropelada em Vila Velha surpreende especialista
Boa notícia

Recuperação de ciclista atropelada em Vila Velha surpreende especialista

Marília Barboza estava junto com grupo que foi atingido por um veículo em alta velocidade, no dia 29 de junho, na Rodovia do Sol. Ela foi levada ao hospital em estado grave. Em poucos dias, evolução no quadro de saúde surpreende

Publicado em 

09 jul 2019 às 22:13

Publicado em 09 de Julho de 2019 às 22:13

Acidente na Rodovia do Sol deixou cinco feridos em Vila Velha Crédito: Reprodução
A empresária Marília Barboza, de 50 anos, que estava junto com o grupo de ciclistas que foi atropelado na manhã do dia 29 de junho, na Rodovia do Sol — está apresentando um grande avanço na recuperação, de acordo com o amigo e massoterapeuta Gerardo Pereira Lima Filho. No dia do acidente, a mulher foi encaminhada ao Hospital Evangélico, em Vila Velha, em estado grave.
Marília usa um pedal para fazer exercícios físicos Crédito: Reprodução
> Samu atende quatro ciclistas vítimas de acidentes por dia no ES
Na última segunda-feira (9), dez dias após o acidente, Gerardo gravou um vídeo de Marília usando um pedal para exercícios físicos. "Olha o que está fazendo, olha isso, que benção de Deus", disse o massoterapeuta no vídeo. Na imagem, a empresária também afirma que está bem. 
VEJA VÍDEO
Ao Gazeta Online, o massoterapeuta contou que Marília já consegue fazer caminhada no hospital. "Impressionantemente, ela está mil vezes melhor do que a gente imaginava. A recuperação dela está sendo maravilhosa", disse. 
Marília é líder em uma das categorias master feminino no Estado Crédito: Reprodução | Instagram
Segundo ele, mesmo após o acidente, Marília pretende voltar ao ciclismo. "Ela não vê a hora de voltar a pedalar. Ela vai voltar, com certeza. Ela é muito querida, muito forte. Tanto é que por ela ser atleta, por se dedicar ao esporte intensamente, é que ela está se recuperando 'assustadoramente', muito rápido", acrescentou.
Marília teve ferimentos na mandíbula, costela, na clavícula esquerda e no braço direito. De acordo com Gerardo, a mulher vai passar por uma nova cirurgia, mas não soube especificar qual.  
O ACIDENTE
Ciclistas que estavam no local do acidente informaram que o motorista, identificado como Rawlison Carlos Soares, estava em um Renault Logan prata, em alta velocidade, quando chocou-se contra um pelotão de ciclistas na altura do bairro Retiro do Congo. Pelo menos cinco ciclistas foram atingidos pelo veículo. Inclusive, Gerardo afirmou que estava junto ao grupo no dia do acidente e por sorte não foi atingido. 
O motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro no local do acidente, segundo o sargento da Polícia Militar Ilson de Paula Oliveira, lotado no Posto da Barra do Jucu do Batalhão de Trânsito da PM. Da rodovia, Rawlinson foi encaminhado para a 2º Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi autuado em flagrante por lesão corporal culposa qualificada por embriaguez, na direção de veículo automotor. Já a passageira Daniela Lima dos Santos foi autuada em flagrante como coautora pelo mesmo crime.
Rawlison e Daniela chegaram a ficar presos, mas foram liberados do Centro de Triagem de Viana.
 
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

atropelamento Rodosol rodovia do sol Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Bridgerton' anuncia novos nomes e aposta em romance de Francesca na 5ª temporada
Imagem de destaque
Queda de temperatura: 6 cuidados essenciais para proteger a saúde
Imagem de destaque
Yasmin Brunet revela ter perdido 25 kg em tratamento contra lipedema

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados