Psicólogos fazem atendimento de graça na Serra

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Em uma ação social na Serra, o Instituto Psicologia Para Todos promoverá atendimento psicoterápico gratuito para a população, no dia 27 de julho, na praça de Laranjeiras, com sete psicólogos disponíveis. O evento funcionará como uma triagem e os pacientes poderão ser encaminhados para um atendimento aprofundado no instituto.

Considerando a falta de acessibilidade aos serviços de Psicologia, o instituto quer aproximar a população ao atendimento psicoterápico. A psicóloga e presidente do Psicologia Para Todos, Felismina Augusta, reconhece que existe uma resistência ao atendimento, mas que uma das causas do evento é exatamente aproximar o indivíduo do profissional de psicologia. “Ainda existe uma imagem mental de que a psicologia é um serviço muito caro, queremos mudar isso”, diz.

Essa reportagem foi escrita por um participante do Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta Crédito: Divulgação

Felismina conta que o instituto promove eventos de auxílio psicoterápico gratuito à população durante todo o ano. Segundo ela, já foram mais de 7 mil pessoas indiretamente afetadas pelo projeto apenas em 2019. “Fazemos palestras em escolas da rede pública e privada, além de conversar com funcionários de empresas. Nos atendimentos psicoterápicos diretos, foram 539 pessoas atendidas”, diz.

Além dos atendimentos à população, Felismina afirma que uma das motivações do instituto é proporcionar acesso de recém formados à prática. De acordo com ela, a experiência adquirida no Instituto é importante para a vida profissional dos jovens para entrarem no mercado de trabalho. “Contamos hoje com 7 psicólogas, uma psiquiatra, uma fonoaudióloga e uma nutricionista, além de seis psicólogas voluntárias”, informa.

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