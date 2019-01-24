Protesto de moradores deixa 5 km de congestionamento na Serra

Trânsito ficou congestionado por 5 km na BR 101 Crédito: Caíque Verli

Uma manifestação de moradores dos bairros Nova Carapina I e II, na Serra, deixou o trânsito lento na BR 101, na Serra , na manhã desta quinta-feira (24). Os moradores são da Avenida Manhuaçu, que fica entre os dois bairros. Eles pedem melhorias principalmente na pavimentação e na drenagem de esgoto.

Os moradores fecharam a rodovia às 4h30 e liberaram por volta das 07h40. A reportagem da TV Gazeta enfrentou cerca de 5 km de trânsito no sentido Norte até chegar a área da manifestação. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um pouco antes do fim do protesto ainda havia 2 km de congestionamento no sentido Serra Sede e outros 3 km no sentido Vitória.

Um ônibus do Transcol estava parado no local desde as 5 horas, com passageiros aguardando dentro do veículo. A Polícia Militar e a PRF acompanharam a manifestação no local. Os moradores afirmaram que vão voltar a fechar a rodovia novamente caso as reivindicações não sejam atendidas pela prefeitura.

Um dos representantes do bairro, Evandro de Jesus, diz que há anos existe a reivindicação da pavimentação na avenida e que a prefeitura "mente" sobre a situação. "Desde 2016 o prefeito falou que iria manilhar e asfaltar a avenida. Em 2018 falou que não tinha dinheiro e esse ano disse que tinha dinheiro quando a gente falou que iria fazer a manifestação", declarou.

Evandro lembra que existem muitos problemas na avenida por causa da falta de drenagem e pavimentação. Um deles é o esgoto a céu aberto, que muitas vezes invade as casas. Tem também a dificuldade de acesso à região para cadeirantes, já que é necessário passar por uma escada. "Cadeirante tem que ser levado no colo", completa.

O OUTRO LADO

A prefeitura da Serra foi demandada pela reportagem sobre os questionamentos dos moradores e disse que enviou ao Iema um pedido de delegação de competência para realizar o licenciamento ambiental das obras de canalização do Córrego Barro Branco.

"O pedido foi negado e o Iema solicitou alterações no projeto. As alterações foram feitas e o pedido de licenciamento será protocolado na próxima semana. Uma reunião está marcada para amanhã entre o Iema, a Prefeitura, por meio das Secretarias de Obras e Meio Ambiente, e a comunidade", finalizou a prefeitura, em nota.