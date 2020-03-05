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Negociação salarial

Proposta de reajuste para policiais será votada hoje em assembleia

Depois de quase um mês de negociações entre representantes do governo e das categorias da segurança pública, proposta será deliberada por policiais

Publicado em 05 de Março de 2020 às 06:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mar 2020 às 06:00
Entidades ligadas à Segurança Pública fazem protesto próximo à praça do pedágio Crédito: Vitor Jubini
Policiais militares, civis e delegados vão se reunir em assembleia,  nesta quinta-feira (05), para avaliarem a proposta do Governo acerca de reajustes salariais. Os policiais vão se reunir na sede da Associação dos Militares da Reserva, Reformados, da Ativa da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e Pensionistas de Militares do Estado do Espírito Santo (Aspomires), localizada em Bento Ferreira, Vitória, às 13 horas.
A assembleia extraordinária foi marcada pela Frente Unificada de Valorização Salarial, que representou os policiais de todas as categorias perante as negocias junto à secretaria de Governo. A última discussão foi na segunda-feira, quando foi acordado de modo geral que seriam três parcelas de 4% de aumento real, distribuídas em 2020, 2021 e 2022, totalizando 12%.  A primeira parcela deve ser efetivada ainda neste mês de março.
Além disso, a proposta prevê que, em 2022, no terceiro ano de aumento, a incorporação de mais uma escala especial para todas as categorias e  a revisão geral anual de acordo com a inflação, a qual o governo acredita que seja de aproximadamente 3,5% por ano. 
O prazo para a resposta das categorias é sexta-feira (06). Se aceitarem a proposta,  um projeto de lei será imediatamente redigido para que se cumpra o prazo de efetivação do aumento salarial ainda em março. 

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