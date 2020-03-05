Proposta de reajuste para policiais será votada hoje em assembleia

Entidades ligadas à Segurança Pública fazem protesto próximo à praça do pedágio Crédito: Vitor Jubini

Policiais militares, civis e delegados vão se reunir em assembleia, nesta quinta-feira (05), para avaliarem a proposta do Governo acerca de reajustes salariais. Os policiais vão se reunir na sede da Associação dos Militares da Reserva, Reformados, da Ativa da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e Pensionistas de Militares do Estado do Espírito Santo (Aspomires), localizada em Bento Ferreira, Vitória, às 13 horas.

A assembleia extraordinária foi marcada pela Frente Unificada de Valorização Salarial, que representou os policiais de todas as categorias perante as negocias junto à secretaria de Governo. A última discussão foi na segunda-feira, quando foi acordado de modo geral que seriam três parcelas de 4% de aumento real, distribuídas em 2020, 2021 e 2022, totalizando 12%. A primeira parcela deve ser efetivada ainda neste mês de março.

Além disso, a proposta prevê que, em 2022, no terceiro ano de aumento, a incorporação de mais uma escala especial para todas as categorias e a revisão geral anual de acordo com a inflação, a qual o governo acredita que seja de aproximadamente 3,5% por ano.