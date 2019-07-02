Professor é denunciado por assediar aluno com retardo mental na Serra

Escola Clóvis Borgues Miguel, na Serra Crédito: Divulgação

Mais um professor da Escola Clóvis Borges Miguel, na Serra, foi denunciado pela mãe de um aluno por assediar sexualmente o filho dela, um adolescente de 15 anos, diagnosticada com deficiência intelectual, doença chamada de retardo mental. A denúncia foi feita à diretoria da escola em maio deste ano, quando a mãe encontrou conversas do filho com o professor em uma rede social.

terceiro professor da escola denunciado por assédio sexual desde que um Este é oda escola denunciado por assédio sexual desde que um grupo de alunas iniciou um movimento nas redes sociais . Porém, diferente dos outros casos, a denúncia, feita há quase dois meses, não foi reportada a Secretaria de Educação (Sedu). O professor continua dando aulas na escola e tendo contato com o aluno que ele teria assediado.

O caso veio à tona após a mãe do adolescente procurar a Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente da Assembleia Legislativa na última segunda-feira (01). Em depoimento, ela contou que no dia 5 de maio ela encontrou conversas de cunho sexual do filho com o professor em uma rede social. Nas mensagens, o professor insinuava que queria encontrar com o garoto e dizia, por diversas vezes, que gostava muito dele. Assustada, ela procurou a diretora da escola, denunciando caso.

Mensagens mostram que mãe de aluno encaminhou denúncias à diretora, e que as mensagens foram lidas e respondidas Crédito: Reprodução | WhatsApp

Segundo a mãe do aluno, ela encaminhou uma cópia das conversas para diretora, que chegou a sugerir que o estudante fosse trocado de turno. Como a mãe não aceitou, ela disse que tomaria as providências necessárias e daria retorno à família. Porém, o aluno continuou tendo contato com o funcionário, que não foi afastado pela escola.

É inaceitável e chocante que esta criança continua convivendo com o assediador. E mais ainda que a diretora, em vez de proteger a vítima, tentou puni-la, sugerindo a mãe uma troca de turno. É lamentável Lorenzo Pazolini, deputado e presidente da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente

CASO NÃO FOI COMUNICADO À SEDU

Mesmo tendo provas materiais, a diretora não levou o caso à Corregedoria da Secretaria de Educação nestes quase dois meses. Em depoimento à Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e a CPI dos Crimes Cibernéticos em sessão na Assembleia Legislativa nesta terça-feira, ela disse que ainda estava apurando o caso e realizando um procedimento interno.

"A escola estava levantando informações. Nós ouvimos o professor e estávamos aguardando um retorno da mãe na escola para seguir com os procedimentos", declarou a diretora, que confirmou que o professor continua dando aula na escola.

A justificativa da diretora foi apontada como inaceitável pelos deputados presentes na sessão. Para o presidente da CPI dos Crimes Cibernéticos, Vandinho Leite, a diretora estava lidando com um crime e errou ao tentar esconder o caso e não comunicar à Corregedoria da Sedu.

Por mais que ela não teve intenção, ela agiu com omissão. Nós estamos falando de um crime que ela tinha provas materiais Vandinho Leite, deputado e presidente da CPI dos Crimes Cibernéticos

ENTENDA

piadas de cunho sexual e comentários sobre o corpo delas feitos pelo professor. No final do mês de junho, um grupo de alunas da Escola Estadual Clóvis Borges Miguel, em Serra Sede, na Serra , denunciou um dos professores por assédio sexual . As denúncias foram feitas por meio de cartas distribuídas na escola, mas ganharam repercussão na segunda-feira (24) quando foram compartilhadas no Twitter . As alunas relataramdelas feitos pelo professor.

Incomodadas com os comentários do professor, três adolescentes resolveram escrever cartas anônimas e depositar em urnas de um projeto na escola destinado a outros professores, alunas e funcionários do local.

De acordo com uma das estudantes, de 16 anos, a ideia surgiu como forma de pedir socorro e fazer com que todos soubessem do assédio que acontecia na escola.

"Um dia ele começou a falar da minha bunda. Eu fiquei desconfortável, mas achei que era brincadeira e não falei nada. Aí os comentários passaram a ser diários, até que eu comecei a ignorar. Um dia ele falou para mim: "Você cansou das piadinhas? Logo agora que você é minha!". Comecei a ficar com medo, pensando o que ele poderia fazer comigo. Então resolvi, junto com outras duas amigas, escrever as cartas, para que todo mundo soubesse o que estava acontecendo", declarou.

Carta de apoio enviada às alunas da escola Crédito: Arquivo pessoal

O grupo também encaminhou uma carta para o professor acusado de cometer os assédios. Nela, as estudantes expressavam o desconforto que sentiam quando ele falava sobre o corpo das meninas e de conversas duvidosas da intimidade das alunas. Elas chegaram a se referir ao professor como "babaca e nojento".

NAS REDES SOCIAIS

As cartas foram distribuídas na escola no dia 19 de junho. De acordo com as estudantes, mesmo após a divulgação das cartas, a coordenação da escola não se mostrou preocupada em apurar o caso. Com medo que o caso fosse esquecido, as alunas usaram as redes sociais para relatar as histórias de assédio, na segunda-feira (24).

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