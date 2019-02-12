Previsão de ventos de até 70 km/h e chuva no ES a partir de quarta-feira

Chuva forte provoca transtornos na Grande Vitória Crédito: Fernando Madeira

Climatempo, o ar seco deve perder força e uma frente fria, associada a um sistema de baixa pressão, faz o tempo ficar instável no Espírito Santo. Ventos de até 70 km/h, acompanhados de chuva, podem atingir o Espírito Santo a partir desta quarta-feira (13). Segundo, o ar seco deve perder força e uma frente fria, associada a um sistema de baixa pressão, faz o tempo ficar instável no Espírito Santo.

Não há previsão de chuvas para esta terça-feira (12), mas a partir desta quarta-feira (13) chuvas fortes e volumosas, acompanhadas de raios, devem atingir o Sul do ES, assim como o a Grande Vitória. O Norte do Estado deve permanecer sem chuva.

Na quinta-feira (14) o tempo se mantém instável e com muitas nuvens, intercalando períodos de sol com pancadas de chuva, que devem acontecer a qualquer momento. Na região Norte, o ar seco também perde força e a umidade aumenta, o que dá condições para pancadas de chuva isoladas em alguns momentos.

Your browser does not support the audio element. Previsão de ventos de até 70 km/h e chuva no ES a partir de quinta-feira

VENTANIA

As rajadas de vento de até 70 km/h devem chegar ao ES a partir da quinta-feira (14). O Climatempo afirma, ainda, que uma grande frente fria avança sobre o Brasil e deve facilitar a ocorrência de ventania em várias estados até o fim da semana.

A frente fria é especial, como explica o Climatempo, por vir associada a uma forte massa de ar frio de origem polar, que não é comum para o mês de fevereiro.

A mudança no tempo causa um choque entre massas de ar frio e quente facilitando a formação de nuvens de tempestade, que além das chuvas, podem provocar intensas rajadas de vento.

Além dessa situação, o Climatempo explica que a formação de uma área de baixa pressão atmosférica próxima ao litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro deve atingir todo o litoral Sudeste até o próximo domingo (17), e também influencia o litoral capixaba.