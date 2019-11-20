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Consciência Negra

Preto, pardo ou negro. Você sabe a diferença e o termo que deve usar?

O representante do Movimento Negro e mestre em política social, Jônatas Nery, explica um pouco do que está por trás dessas definições
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2019 às 21:39

Publicado em 19 de Novembro de 2019 às 21:39

Negros representam mais de 60% da população do Espírito Santo Crédito: Montagem/Vitor Jubini
Pela conceituação do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE), negro é a junção dos pretos e pardos. Considerando dados do primeiro trimestre deste ano, a população capixaba alcançou a marca de 4.003.175 habitantes. Desse total, 51,7% são pardos, 35,9% brancos, 11,6% são pretos, 0,4% indígenas e outros 0,4% são amarelos (origem oriental). Ao todo, 634 não apresentaram declaração de cor.

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Mas, afinal, qual a diferença entre as definições de preto, pardo e negro? Coordenador estadual do Movimento Negro Nacional Quilombo, Raça e Classe e mestre em política social,  Jônatas Nery ressalta que, historicamente, a definição de negro foi carregada de preconceito e referenciada como algo inferior.
"Durante o avanço via navegação e o contato comercial no continente africano, o europeu encontrou um povo de pele escura. Essas pessoas receberam o nome de negros. No processo de escravização, criaram teorias raciais que diziam que o negro era inferior, feio e submisso."
Jônatas Nery - Mestre em Política Social
Nery explica que, séculos mais tarde, com o fortalecimento do Movimento Negro, houve a ressignificação da palavra e o termo foi traduzido como autoafirmação de identidade racial. De acordo com os critérios do IBGE, a definição é individual e pessoal. Pretos e pardos, da mesma maneira, não têm uma definição universal como os amarelos (orientais), por exemplo, porque o que vale, na prática, é como a pessoa se identifica.

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Hoje, inclusive, há vertentes que defendem a adoção exclusiva do termo preto, e não da expressão negro.E há grupos que reclamam que pardo deveria deixar de compor a definição de negros (pretos e pardos), como trata o IBGE, aponta.
As discussões no âmbito nacional revelam diferentes vertentes. Mas o importante é a forma como o termo é utilizado. O negro sabe, pela entonação, quando a pessoa tenta emitir um tratamento de cunho racista. Particularmente, concordo com termo preto e pardo como foi construído historicamente, sustenta.

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