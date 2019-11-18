Apenas 3 pessoas em cada 10 que se declaram pretas têm carro no ES

A Síntese dos Indicadores Sociais do Espírito Santo 2018, elaborada pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), revela que, a cada 10 pessoas pretas, somente três possuem carro. O documento tem como base a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Donas dos menores salários e mais propensas ao desemprego, as pessoas autodeclaradas pretas e pardas têm menor poder aquisitivo e, por isso, acabam comprando menos. Além de carro, o levantamento aponta que as pessoas pretas são as que menos adquirem moto, têm menos máquina de lavar e menos acesso à internet por microcomputador.
"Veículos como carro ou moto acabam sendo luxo. Já que, para o negro, o índice de desemprego é maior e a renda média da família é menor, ele vai ter menos acesso a bens de consumo e está mais propenso a residir em comunidades precárias"