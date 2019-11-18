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  • Apenas 3 pessoas em cada 10 que se declaram pretas têm carro no ES
Menos acesso a bens de consumo

Apenas 3 pessoas em cada 10 que se declaram pretas têm carro no ES

A análise, desenvolvida pelo Instituto Jones dos Santos (IJSN), demonstra mais um aspecto da desigualdade racial
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2019 às 17:36

Publicado em 18 de Novembro de 2019 às 17:36

Ricardo Paixão diz que determinados bens de consumo, como veículos, acabam sendo vistos como itens de luxo para os negros  Crédito: Arquivo pessoal
A Síntese dos Indicadores Sociais do Espírito Santo 2018, elaborada pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), revela que, a cada 10 pessoas pretas, somente três possuem carro. O documento tem como base a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

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Donas dos menores salários e mais propensas ao desemprego, as pessoas autodeclaradas pretas e pardas têm menor poder aquisitivo e, por isso, acabam comprando menos. Além de carro, o levantamento aponta que as pessoas pretas são as que menos adquirem moto, têm menos máquina de lavar e menos acesso à internet por microcomputador.
"Veículos como carro ou moto acabam sendo luxo. Já que, para o negro, o índice de desemprego é maior e a renda média da família é menor, ele vai ter menos acesso a bens de consumo e está mais propenso a residir em comunidades precárias"
Ricardo Paixão - Economista

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