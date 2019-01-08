Prefeitura notifica ECO101 para reinstalar radares na Serra

Radar na BR 101 na Serra Crédito: Fernando Madeira

A Prefeitura da Serra notificou nesta semana a ECO101, concessionária que administra a BR 101 no Espírito Santo, para que reinstale radares no trecho que é considerado o 12º mais perigoso do Brasil e que corta o município serrano.

O trecho fica localizado entre os quilômetros 260,1 e 260,2, nas proximidades do bairro Cidade Pomar. O procurador Geral da Serra, Vitor Silvares, explica que a prefeitura estipulou um prazo de 15 dias, que considera razoável para que os equipamentos de fiscalização de velocidade já instalados no local voltem a funcionar.

Além disso, o município solicitou ainda que a concessionária faça o recapeamento do trecho, implante sinalização horizontal e vertical, além de pavimentar o acostamento que dá acesso a bairros da região. Caso a ECO101 não realize as melhorias, a Prefeitura da Serra informa que irá tomar todas as medidas cabíveis.

A ECO101 confirmou o recebimento do ofício nesta segunda-feira (7) e disse que vai responder os questionamentos da Prefeitura da Serra. A concessionária ressaltou, por meio de nota, que os 26 radares, previstos em contrato – determinados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), estão instalados e operando na BR 101.

De acordo com a ECO101, os equipamentos antigos eram operados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (DNIT) e, em janeiro de 2018, a ANTT publicou uma resolução no Diário Oficial desobrigando a concessionária operar esses radares (antigos).