Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Prefeitura multa ArcelorMittal por "chuva" de pó preto na Serra
Produto perigoso

Prefeitura multa ArcelorMittal por "chuva" de pó preto na Serra

Análise comprovou presença de minério de ferro com carvão no pó preto recolhido, e também identificado a presença de carepa, classificado como perigoso
Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

12 jul 2019 às 19:56

Publicado em 12 de Julho de 2019 às 19:56

"Chuva" de pó preto incomoda e assusta moradores na Serra Crédito: Divulgação
A Prefeitura da Serra multou a empresa ArcelorMittal em R$ 9 milhões após constatar no bairro Praia de Carapebus a presença de partículas provenientes de emissões fugitivas da área de produção da empresa, o famoso pó preto. A multa será entregue à empresa na segunda-feira (15).
Como o Gazeta Online noticiou na semana passada, há cerca de 40 dias a “chuva” de pó preto tem assustado e incomodado os moradores da Serra. Muitos se preocupam com a questão da saúde, pois não sabem exatamente do que se trata o material. Alguns moradores já cogitavam até se mudar, para não expor mais os filhos e netos à poluição. 
A multa foi fruto de vistorias realizadas nas dependências da empresa e em oito residências em três ruas diferentes no bairro Praia de Carapebus, onde moradores relataram problemas respiratórios causados pelo pó preto.
As vistorias foram realizadas em junho e julho pelas equipes de fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente (Semma) da Prefeitura juntamente com Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), que é o órgão licenciador.
PRODUTO PERIGOSO
Na ocasião foi constatada e comprovada a presença do mesmo tipo de material, minério de ferro misturado com carvão, tanto nas residências quanto nas dependências da empresa. Também foi identificada a presença de carepa (película de óxido de ferro que se forma na superfície do aço laminado a quente), um co-produto classificado como perigoso nos pátios da empresa.
Segundo o relatório da visita, finalizado nesta sexta-feira (12), a Arcelor opera com baixa eficiência em seus controles ambientais. E além de danos ao meio ambiente, a presença desses particulados no ar é causador também de problemas respiratórios. “Nosso objetivo foi apurar a denúncia da população que vem desenvolvendo cada vez mais doenças respiratórias provocadas pelo pó preto”, explicou Laís Garcia, secretária interina de Meio Ambiente.
Questionada sobre o caso, a ArcelorMittal Tubarão informou que, "como não foi recebido o auto de multa da Prefeitura Municipal de Serra, não conhece o teor do mesmo para esclarecimentos".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Serra ArcelorMittal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 chás que ajudam a aliviar cólicas e desconfortos menstruais
Imagem de destaque
Maxiane e Jonas chamam atenção em comercial com apelidos dados no BBB 26
CBN Vitória - Juliana Morgado
CBN Vitória ao vivo: confira as principais notícia do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados