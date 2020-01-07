Praia do Morro: turistas dividem espaço da orla com obras inacabadas

Data: 03/01/2020 - ES - Guarapari - Praia do Morro - Editoria: Cidades - Fernando Madeira - GZ Crédito: Fernando Madeira

Em pleno verão, as pessoas que frequentam a orla da Praia do Morro, em Guarapari , precisam dividir o espaço com obras inacabadas. A situação tem incomodado ambulantes e turistas, que preferem ficar distantes de onde os banheiros públicos estão sendo construídos. Os locais, inclusive, estão sendo isolados por tapumes.

O ambulante Leonildo Volkers, de 39 anos, aluga cadeiras na Praia do Morro. Ele contou que as pessoas estão evitando ficar nas áreas onde as obras estão sendo feitas. Os banheiros ainda não foram concluídos, por isso as pessoas não querem ficar neste ponto. Aqui só enche quando não há mais espaço em outros lugares, isso atrapalha de ganhar dinheiro, contou.

Data: 03/01/2020 - ES - Guarapari - Praia do Morro - Editoria: Cidades - Fernando Madeira - GZ Crédito: Fernando Madeira

É na Praia do Morro que o programador de produção Robson Monteiro, 47 anos, a namorada e um casal de amigos gostam de ficar. Há 12 anos eles deixam Belo Horizonte, em Minas Gerais, para curtir as praias capixabas no verão. No entanto, ele diz que as obras na orla atrapalham a tranquilidade do turista.

Obras são importantes para trazer melhorias, mas poderiam ter sido feitas antes porque causam transtornos. Sempre gostei de Guarapari, aqui a gente consegue se divertir, as praias são ótimos e tem muita gente boa, disse.

Data: 03/01/2020 - ES - Guarapari - Janeth, Robson, Warley e Beatriz são de Minas Gerais e frequentam a Praia do Morro - Editoria: Cidades - Fernando Madeira - GZ Crédito: Fernando Madeira

Quem também não gostou nada das obras foi o supervisor de manutenção Elder Santos, de 38 anos, que veio com os dois filhos e a esposa de Minas Gerais. As obras deveriam ter sido feitas antes, os banheiros são úteis para os turistas e deveriam estar prontos, pontuou.

Data: 03/01/2020 - ES - Guarapari - Praia do Morro - Editoria: Cidades - Fernando Madeira - GZ Crédito: Fernando Madeira

PREFEITURA

A Secretaria Municipal de Obras (Semop) informou, por meio de nota, que está prevista a construção de cinco banheiros que somam 42 unidades sanitárias. Desses cinco, dois estão prontos, já dois estão sendo construídos e, por isso, estão sendo isolados com tapumes para evitar acidentes. A construção do quinto ainda terá início.

Desde a assinatura da ordem de serviço a obra está em andamento e em momento algum teve paralisação dos serviços. O atraso ocorreu devido ao longo período de chuvas registrado em todo o estado, durante o mês de novembro. Dois novos banheiros já estão prontos, frisou em nota.