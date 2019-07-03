Postos de saúde da Serra têm dia 'D' de vacinação contra hepatite B

Realizada em todo o país, a campanha Julho Amarelo visa chamar a atenção da população sobre a prevenção e o diagnóstico precoce das hepatites virais B e C. Na Serra, município da Grande Vitória, as atividades da campanha de conscientização incluem Dia D de vacinação nesta quarta-feira (03), além de realização de testes rápidos e um fórum específico sobre o tema.
A vacinação contra a hepatite B acontece em todas as unidades de saúde da cidade. Basta levar o cartão de vacinação, documento com foto e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).
Não há vacina contra a hepatite C. A Secretaria de Saúde da Serra também vai oferecer testes rápidos de hepatites B e C em locais de grande circulação.
No dia 18 de julho, a equipe do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) estará no Pró-Cidadão. Já no dia 26, no bairro Parque Residencial Laranjeiras. Nos dois casos, as ações acontecem das 8h às 11h.
"É uma campanha nacional de prevenção das hepatites virais. A hepatite ainda é uma doença grave que causa muitas mortes no país. Existem dados do Ministério da Saúde que mostram que a hepatite mata duas vezes mais do que a Aids, por exemplo", destacou o subsecretário de Saúde do município, Aldo Lugão.