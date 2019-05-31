Mulher recebe vacina: farmácias poderão fazer até campanha de vacinação Crédito: Freepik

Após mais de 50 dias de duração da Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe destinada aos grupos prioritários, a partir da próxima segunda-feira (3), a imunização contra o vírus influenza também estará disponível para o público em geral. Na Região Metropolitana da Grande Vitória, as cidades de Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha vão disponibilizar as vacinas nas unidades de saúde.

AGENDAMENTO EM VITÓRIA

Os moradores de Vitória interessados em receber a vacina terão a opção de fazer o agendamento online para a imunização. O agendamento pode ser feito pelo aplicativo Vitória Online. O usuário precisa selecionar a categoria "Saúde" e clicar no local referente à vacinação influenza.

A coordenadora de Vigilância Epidemiológica de Vitória, Tatiane Comério, afirmou que todas as 28 salas de vacina do município vão disponibilizar doses remanescentes. A Secretaria Municipal de Saúde de Vitória afirma que já vacinou 100.706 pessoas do público-alvo, ou seja, 92% da meta estipulada pelo município, que é vacinar 105 mil pessoas.

Your browser does not support the audio element. População fora do grupo prioritário também poderá se vacinar no ES

VACINAÇÃO EM VILA VELHA

Na cidade de Vila Velha, a vacinação estará disponível em todas as unidades de saúde da cidade, com exceção da unidade da Prainha, onde não há sala de vacinação. Os interessados devem ir ao local portando documento de identificação, cartão de vacina e comprovante de residência. A prefeitura estima que já vacinou cerca de 105 mil pessoas.

VACINAÇÃO EM CARIACICA

A Prefeitura de Cariacica decidiu encerrar a campanha para o grupo prioritário somente neste sábado (01), com imunização disponível nos bairros Campo Verde, Vila Graúna, Porto de Santana, Nova Canaã, Santa Fé, Mucuri, Oriente e Cariacica Sede, de 8h às 16h. A partir da próxima segunda-feira (03), o público em geral poderá buscar a vacina nas 18 unidades de saúde onde o serviço é disponibilizado desde o inicio da campanha.

VACINAÇÃO NA SERRA

Na Serra, a vacina será ofertada para toda a população enquanto durar o estoque nas Unidades Regionais e nas Unidades Básicas de Saúde. A prefeitura afirma que para se vacinar, basta o morador da cidade procurar a sua unidade de referência.

NÚMEROS DA VACINAÇÃO NO ESTADO