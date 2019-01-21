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Pode voltar a chover no ES nesta semana, diz Climatempo

O instituto informou que a possibilidade do retorno de algumas pancadas de chuva é grande, mas o calor intenso não deve dar trégua; entenda

Publicado em 21 de Janeiro de 2019 às 19:01

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

21 jan 2019 às 19:01
De acordo com o Climatempo, pode chover no final da semana Crédito: Pixabay
Mais uma semana começou com as temperaturas elevadas em toda a Região Sudeste mas, de acordo com o Instituto Climatempo, existem condições para pancadas de chuva típicas da estação para o fim desta semana no Espírito Santo. Uma massa seca continua barrando a formação de nuvens carregadas no Estado e em parte do Leste e Norte de Minas Gerais.
> Afinal, por que está fazendo tanto calor no verão em Vitória?
De todo o Sudeste, o maior risco de temporais é para o leste de São Paulo, o sul de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Já na Grande Vitória, assim como grande parte do Espírito Santo, ainda não terá chuva nesta terça-feira (22) e somente no final da semana a umidade deve aumentar no Estado capixaba e no leste de Minas; com isso, a possibilidade do retorno de algumas pancadas de chuva é grande, mas o calor intenso não deve dar trégua.
>Vitória sofre com déficit de chuva em janeiro
Como foi noticiado pelo Gazeta Online anteriormente, o verão conta com o fenômeno climático El Niño, caracterizado pelo aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico, predominantemente na sua faixa equatorial. Hugo Ramos, meteorologista do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), informou que o El Niño contribui para o valor médio das temperaturas, e a expectativa é de que elas devem ser mais altas em relação ao normal.

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