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Páscoa

Pedra Azul pode registrar mínima de 14ºC durante fim de semana

Climatempo ainda prevê que não vai chover na Região Serrana durante o feriadão

Publicado em 19 de Abril de 2019 às 14:52

Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

19 abr 2019 às 14:52
Crédito: Gildo Loyola/Arquivo A GAZETA
A Páscoa deixa o clima de qualquer lugar mais leve. É tempo de refletir, pensar e fazer o bem. Mas, em Pedra Azul, além disso tudo, o feriadão trouxe o tempo frio para a região. Neste sábado (20), a previsão é de que a temperatura mínima fique em 14ºC, o que não muda nos dias seguintes, quando a mínima não deve subir acima dos 16ºC. 
Segundo o Instituto Climatempo, o sábado (20) ainda será dia de Sol com algumas nuvens ao amanhecer, sem possibilidade de chuva. As condições se repetem no domingo (21), sendo que nesse dia as temperaturas devem flutuar entre 15ºC e 28ºC. 
Na segunda-feira (22), o Climatempo prevê temperaturas que vão de 15ºC a 29ºC e condições climáticas boas, seguindo a impossibilidade de chuva dos dias anteriores. 
DOMINGOS MARTINS
O tempo em Domingos Martins, na região Serrana do Espírito Santo, também será ameno, mas não vai bater a previsão de Pedra Azul. No sábado (20), a temperatura no local deve oscilar entre 17ºC e 28ºC, mas também sem chuva. 
No domingo (21), de acordo com o Climatempo, também não há possibilidade de chuva, com mínima de 18ºC e máxima de 29ºC. 
ALERTA 
Na última quarta-feira (17), o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) divulgou alerta para chuvas e vendaval em algumas regiões do Estado, mas na quinta (18) o tempo já se acalmou, como deve ficar até o domingo (21) de Páscoa. Previsão para a maior parte do Espírito Santo é de Sol e calor, de acordo com o Climatempo e Incaper.
Sexta-feira (19)
A presença da umidade favorece a formação de nuvens e provoca chuva em alguns momentos na Grande Vitória, no leste serrano e por toda a Região Nordeste. A chuva deve ser menos frequente nas demais áreas do Espírito Santo. Em Vitória, a temperatura máxima esperada é de 29°C e a mínima prevista é de 21°C.
Sábado (20)
O dia deve ser com predomínio de Sol e calor no Espírito Santo. Chove entre a madrugada e manhã apenas na Grande Vitória, no leste serrano e por toda a Região Nordeste, com tendência de tempo aberto nos demais horários. O tempo fica aberto e não deve chover nas demais áreas.
Domingo (21)
No Domingo de Páscoa, haverá poucas nuvens e o tempo fica estável no Espírito Santo. Não há previsão de chuva para nenhuma região capixaba.

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