PA de Cobilândia é reaberto após suspender atendimento por 3 dias

O PA de Cobilândia, em Vila Velha, foi reaberto no início da tarde deste sábado (28). O Hospital Municipal, que funciona no mesmo prédio, deve ser reaberto às 19h. Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vila velha

A prefeitura de Vila Velha informou, no final da manhã deste sábado (28), que o município conseguiu, por empréstimo, adquirir um lote de máscaras e, em função disso, o Pronto Atendimento de Cobilândia foi reaberto no início desta tarde.

O Hospital Municipal de Cobilândia, que funciona no mesmo prédio, volta a funcionar a partir das 19h.

A Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha acrescentou que está providenciando a compra emergencial de um estoque de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). A expectativa é que a entrega seja realizada ainda neste sábado (28).

Cartaz alerta para a suspensão temporária do atendimento do Hospital de Cobilândia, em Vila Velha Crédito: Internauta

Desde que o atendimento foi suspenso, a assistência só estava sendo prestada aos pacientes que aguardavam internação em hospitais estaduais e às mães e aos recém-nascidos que já estavam na maternidade que também funciona no local.

As pessoas que procuravam a unidade eram orientadas a seguir para o Pronto Atendimento da Glória ou para o Hospital Estadual Bernardino Alves, no bairro Soteco.