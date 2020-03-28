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Falta de máscaras

PA de Cobilândia é reaberto após suspender atendimento por 3 dias

Unidade estava fechada por falta de material, como máscaras, em tempos de coronavírus

Publicado em 28 de Março de 2020 às 13:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mar 2020 às 13:45
O Hospital Municipal de Cobilândia foi reaberto no fim da noite desta segunda-feira (02) em Vila Velha
O PA de Cobilândia, em Vila Velha, foi reaberto no início da tarde deste sábado (28). O Hospital Municipal, que funciona no mesmo prédio,  deve ser reaberto às 19h. Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vila velha
A prefeitura de Vila Velha informou, no final da manhã deste sábado (28), que o município conseguiu, por empréstimo, adquirir um lote de máscaras e, em função disso, o Pronto Atendimento de Cobilândia foi reaberto no início desta tarde. 
A unidade estava fechada desde a última quarta-feira (24), por falta de equipamentos individuais de proteção, como luvas e máscaras, para os profissionais da unidade. O material é necessário para a prevenção contra o novo coronavírus.
O Hospital Municipal de Cobilândia, que funciona no mesmo prédio, volta a funcionar a partir das 19h.
A Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha acrescentou que está providenciando a compra emergencial de um estoque de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). A expectativa é que a entrega seja realizada ainda neste sábado (28).
Cartaz alerta a suspensão temporária do atendimento do Hospital de Cobilândia, em Vila Velha
Cartaz alerta para a suspensão temporária do atendimento do Hospital de Cobilândia, em Vila Velha Crédito: Internauta
Desde que o atendimento foi suspenso, a assistência só estava sendo prestada aos pacientes que aguardavam internação em hospitais estaduais e às mães e aos recém-nascidos que já estavam na maternidade que também funciona no local.  
As pessoas que procuravam a unidade eram orientadas a seguir para o Pronto Atendimento da Glória ou para o Hospital Estadual Bernardino Alves, no bairro Soteco.
O complexo de saúde de Cobilândia realiza quase 7 mil assistências por mês, sendo aproximadamente 200 por dia, somente no Pronto Atendimento do bairro. Ao lado, na maternidade, são mais 800 atendimentos e 100 partos, em média, todo mês.

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