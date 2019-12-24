Ônibus atrasa e passageiros não vão chegar para ceia de Natal

Ônibus na garagem da Viação Itapemirim: grupo que está em recuperação judicial desde março de 2016 Crédito: Bernardo Coutinho/Arquivo

Um ônibus da Viação Itapemirim atrasou mais de 3 horas para sair da rodoviária de Vitória , impossibilitando que passageiros com destino a Teresina, no Piauí, cheguem a tempo para a ceia de Natal. A viagem, prevista para começar às 17h45 desta segunda-feira (23), só teve início por volta de 21h. O percurso de 2.138 km dura cerca de 30 horas e, se não houver outro contratempo, o desembarque só vai acontecer na madrugada do dia 25.

Um dos passageiros entrou em contato com a reportagem e informou que ele e mais três pessoas da família compraram as passagens para o Piauí, e cada uma pagou R$ 441, 00 para chegar até o destino. A linha sai do Rio de Janeiro e segue até Parnaíba, que fica a 339 km de Teresina.

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A intenção era passar as festividades de final do ano com os parentes que ainda moram no Piauí. Eu moro no Espírito Santo há 18 anos, mas a minha família é de lá. Nós vamos para Teresina a cada três, quatro anos. Essa é a terceira vez que viajo e o ônibus atrasa, pontuou.

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