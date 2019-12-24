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Viação Itapemirim

Ônibus atrasa e passageiros não vão chegar para ceia de Natal

A viagem de Vitória até Teresina, no Piauí, dura cerca de 30 horas e, se não houver outro contratempo, desembarque no destino só vai acontecer na madrugada do dia 25
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 dez 2019 às 22:44

Publicado em 23 de Dezembro de 2019 às 22:44

Ônibus na garagem da Viação Itapemirim: grupo que está em recuperação judicial desde março de 2016 Crédito: Bernardo Coutinho/Arquivo
Um ônibus da Viação Itapemirim atrasou mais de 3 horas para sair da rodoviária de Vitória, impossibilitando que passageiros com destino a Teresina, no Piauí, cheguem a tempo para a ceia de Natal.  A viagem, prevista para começar às 17h45 desta segunda-feira (23), só teve início por volta de 21h. O percurso de 2.138 km dura cerca de 30 horas  e, se não houver outro contratempo, o desembarque só vai acontecer na madrugada do dia 25.
Um dos passageiros entrou em contato com a reportagem e informou que ele e mais três pessoas da família compraram as passagens para o Piauí, e cada uma pagou R$ 441, 00 para chegar até o destino. A linha sai do Rio de Janeiro e segue até Parnaíba, que fica a 339 km de Teresina.

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Ônibus quebra duas vezes e tempo de viagem para o ES aumenta em 8 horas

A intenção era passar as festividades de final do ano com os parentes que ainda moram no Piauí. Eu moro no Espírito Santo há 18 anos, mas a minha família é de lá. Nós vamos para Teresina a cada três, quatro anos. Essa é a terceira vez que viajo e o ônibus atrasa, pontuou.

OUTRO LADO 

A reportagem tentou contato com a assessoria de comunicação da viação e também tentou ligar para o guichê da rodoviária, mas não conseguiu contato de nenhuma forma.

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