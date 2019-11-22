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Óleo nas praias

Oitocentos quilos de fragmentos de óleo recolhidos do litoral capixaba

Material foi retirado de 18 praias, localizadas em  sete cidades.  O vestígio mais recente, segundo balanço da Seama, foi localizado em Interlagos, Vila Velha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2019 às 06:00

Publicado em 22 de Novembro de 2019 às 06:00

Militares recolhem fragmentos de óleo para análise em Pontal do Ipiranga, em Linhares Crédito: Eduardo Dias
Um total de 800 quilos de fragmentos de óleo misturado a areia foram recolhidos do litoral capixaba. A substância começou a chegar a praias capixabas no dia 8 deste mês e o último ponto a apresentar a contaminação foi Interlagos, em Vila Velha.
Segundo balanço apresentado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama) na tarde desta quinta-feira (21), em um total de sete municípios já foram localizados fragmentos de óleo. São eles: Conceição da Barra, São Mateus, Linhares, Aracruz, Fundão, Serra e Vila Velha.

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Ao todo foram atingidas 18 praias do litoral capixaba. O vestígio mais recente foi encontrado em Interlagos, Vila Velha. De acordo com a Seama, um total de 424 pessoas atuaram na limpeza das praias, que estão limpas, afirmou o secretário de Meio Ambiente, Fabrício Machado. "E liberadas para uso", acrescentou  o governador Renato Casagrande, que participou de reunião com lideranças da bancada capixaba e órgãos ambientais envolvidos no trabalho no litoral.
A exceção são pontos de praia nas cidades de São Mateus e Linhares, que ainda enfrentam a contaminação.

REFORÇO NA ATUAÇÃO

A atuação da Marinha do Brasil no Estado foi ampliada, segundo informou o vice-almirante Flavio Augusto Viana Rocha, comandante do 1º distrito Naval, que compreende os Estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro.
A operação iniciada por eles no Norte agora atinge todo o litoral capixaba, com reforço de atuação da tropa e de navios na costa capixaba, em parceria com o Exército. "Temos reforço de tropa e navios no mar. São 320 militares em terra e estamos em todos os municípios até a Grande Vitória, e vamos atuar com tropa ativada, mas não presente, nos municípios mais ao Sul, onde o Exército passará a cuidar até Anchieta e a Marinha de Itaoca (Itapemirim) até a divisa com o Rio de Janeiro", explicou.

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O vice-almirante informou ainda que dois navios estão no Estado e prontos para investigar o aparecimento de qualquer mancha no litoral capixaba. "Nós tivemos aqui, na Região Sudeste, um pouco mais de sorte geográfica, de não termos tido a contaminação do Nordeste, onde as praias sofreram fortemente com a poluição", assinalou Rocha.

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