OAB-ES repudia defesa de Capitão Assumção a "olho por olho"

Capitão Assumção é deputado estadual pelo PSL Crédito: Lissa de Paula/Ales

Em nota, a Comissão ponderou que o devido processo legal deve ser respeitado e que a retórica violenta não pode ser admitida.

"Não se pode admitir, em hipótese nenhuma, a retórica do 'atirou para matar, tem que tomar tiro para morrer'. Devemos observar o devido processo legal, dentro dos limites punitivos constitucionais e legais do ordenamento jurídico penal. Eis a fórmula básica e simples do Estado Democrático de Direito", diz o texto.

A OAB-ES também frisou, na nota, que as autoridades devem combater a criminalidade preservando os direitos humanos.

"É fundamental que as autoridades dos Poderes da República façam o combate à criminalidade sem deixar de preservar os direitos humanos. A Constituição Federal defende a dignidade da pessoa humana de forma clara, nos protegendo de todo tipo de abuso estatal", finaliza.

A manifestação repudiada pela OAB foi divulgada pela assessoria do deputado: "Bandido tem que respeitar o cidadão. E se este cidadão for um policial, há um agravamento. Tem que ser caçado porque já se mostrou que não respeita a vida de ninguém. Ou vocês querem que os policiais cheguem com flores pedindo 'pelo amor de Deus' para ele se entregar. Tem que aguentar a carga. Atirou para matar tem que tomar tiro para morrer".

Antes disso, Assumção havia usado as redes sociais para dizer que os bandidos eram procurados "vivos ou mortos". "Procuram-se os bandidos. Vivos ou mortos. Mais mortos do que vivos", escreveu.

O CRIME

O crime ocorreu na noite de segunda-feira (15) em um pizzaria, em Guarapari. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que dois jovens entraram no local, às 20h20. O policial está sentado, sozinho, dentro do estabelecimento, mexendo no celular.