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Previsão do tempo

Nova frente fria vai trazer chuva e fazer despencar temperaturas no ES

A previsão é do Climatempo. Frente fria que avança no Sudeste promete ser a mais intensa, segundo instituto
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

01 jul 2019 às 18:22

Publicado em 01 de Julho de 2019 às 18:22

No Espírito Santo, as mudanças no tempo já poderão ser observadas a partir da próxima sexta-feira (5) Crédito: Fernando Madeira | Arquivo | GZ
Esse início de julho reserva uma grande e radical mudança no tempo por toda a Região Sudeste, com o avanço de uma grande e forte frente fria. A previsão é do Instituto Climatempo. A frente fria, que promete ser a mais intensa do ano, vai trazer chuva, raios, ventos fortes e queda acentuada da temperatura. No Espírito Santo, as mudanças no tempo já poderão ser observadas a partir da próxima sexta-feira (5).
> Roupas de frio: veja como tirar o 'cheiro de guardado'
Entre os dias 2 e 3 de julho ocorre uma ligeira elevação das ondas no litoral sul capixaba, mas com ondas de até 1 metro. Até a quinta-feira (4), o sol, o calor e o tempo seco predominam no Espírito Santo, apenas com temperaturas amenas à noite nas regiões mais elevadas. 
Já na sexta-feira (5), apesar da temperatura alta prevalecer, a previsão é de chuva para o Sul do Estado. Uma grande agitação se espalha pela costa do Sudeste e o mar vai ficar bastante agitado no litoral até a segunda-feira (8).
> Capixaba registra temperatura negativa no Caparaó
Durante o fim de semana de 6 e 7 de julho, o ar muito frio da forte massa de ar polar se espalha sobre o Espírito Santo e a temperatura cai muito. Todo o Estado terá um fim de semana com muitas nuvens, um pouco de chuva e principalmente ventos frios moderados a fortes.

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