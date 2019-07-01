Nova frente fria vai trazer chuva e fazer despencar temperaturas no ES

No Espírito Santo, as mudanças no tempo já poderão ser observadas a partir da próxima sexta-feira (5) Crédito: Fernando Madeira | Arquivo | GZ

Esse início de julho reserva uma grande e radical mudança no tempo por toda a Região Sudeste, com o avanço de uma grande e forte frente fria. A previsão é do Instituto Climatempo. A frente fria, que promete ser a mais intensa do ano, vai trazer chuva, raios, ventos fortes e queda acentuada da temperatura. No Espírito Santo, as mudanças no tempo já poderão ser observadas a partir da próxima sexta-feira (5).

Entre os dias 2 e 3 de julho ocorre uma ligeira elevação das ondas no litoral sul capixaba, mas com ondas de até 1 metro. Até a quinta-feira (4), o sol, o calor e o tempo seco predominam no Espírito Santo, apenas com temperaturas amenas à noite nas regiões mais elevadas.

Já na sexta-feira (5), apesar da temperatura alta prevalecer, a previsão é de chuva para o Sul do Estado. Uma grande agitação se espalha pela costa do Sudeste e o mar vai ficar bastante agitado no litoral até a segunda-feira (8).